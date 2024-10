Alemannia Aachen gegen SpVgg Unterhaching: Bender-Elf gibt das Spiel nach Führung aus der Hand

Nach dem Remis in der 3. Liga gegen 1860 München musste sich die SpVgg in Aachen nach eigener Führung geschlagen geben. Der Live-Ticker.

Was der SpVgg Mut machen kann: Mit einem Sieg kann die Mannschaft von Cheftrainer Marc Unterberger sogar an RW Essen vorbei auf den 14. Tabellenplatz und damit aus der Gefahrenzone springen. Dafür bedarf es aber am heutigen Dienstagabend einen Auswärtssieg bei Alemannia Aachen.

Die Hausherren haben seit nun vier Spielen in Folge in der Liga nicht mehr verloren. Jedoch kamen die Rheinländer in dieser Spanne dreimal nicht über ein Remis hinaus, zweimal blieb Aachen sogar torlos. Am vergangenen Wochenende konnte der einstige Bundesligist bei Hansa Rostock aber einen Sieg einfahren.

Nach sechs sieglosen Spielen in Folge – SpVgg hofft in Aachen auf den dritten Saisonsieg

In der 89. Minute schoss Verteidiger Sasa Strujic die Aachener mit seinem Doppelpack zum dritten Saisonsieg. Mit 13 Punkten steht die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus damit auf dem 12. Tabellenplatz, zwischen dem TSV 1860 München und den Schanzern aus Ingolstadt.

Der letzte Sieg der Hachinger liegt da schon ein wenig länger zurück. Am vierten Spieltag gewann die SpVgg gegen Essen ihr letztes Spiel in der 3. Liga. Auswärts gegen Aachen will Unterhaching nach sechs Spielen endlich wieder einen Dreier verbuchen.

Letztes Spiel der Sperre – Haching muss weiter ohne Trainer Marc Unterberger auskommen

Das ganze muss die SpVgg allerdings weiterhin ohne ihren Cheftrainer Marc Unterberger schaffen. Der Coach ist nach seiner Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter beim Spiel gegen Sandhausen für drei Spiele gesperrt worden. Darunter fällt auch das Spiel gegen Alemannia Aachen. Kommenden Wochenende wird er seiner Mannschaft im Heimspiel gegen Viktoria Köln wieder zur Verfügung stehen.

Am heutigen Spieltag gegen Aachen wird also Co-Trainer Sven Bender ein drittes und letztes Mal die Rolle des Cheftrainers an der Seitenlinie übernehmen. Anstoß des Spiels ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (seb)