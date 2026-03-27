Aldekerk dreht 0:2 in Walbeck, Nütterden gewinnt Kellerduell

Nütterden kann siegen. – Foto: Sylwia Kopeć

Spieltag 21 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der FC Aldekerk zeigt Moral und dreht beim SV Walbeck einen 0:2-Rückstand. Damit bleibt das Team oben dran und verkürzt den Abstand auf Siegfried Materborn. Im Tabellenkeller gewinnt der SV Nütterden beim SV Veert und zieht gleich.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Der FC Aldekerk hat beim SV Walbeck einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg verwandelt. Früh brachte Marcel Giesen die Gastgeber in Führung (3.), und auch nach der Pause traf er erneut zum 2:0 (47.). Zwischenzeitlich hatte Walbeck jedoch bereits einen Rückschlag hinnehmen müssen: Lucas Holla sah in der 30. Minute die Rote Karte, aber dennoch gelang nach dem Seitenwechsel der Ausbau der Führung - zumindest zunächst. Im zweiten Durchgang nutzte Aldekerk schließlich doch die Überzahl. Giuliano Vecchioni verkürzte in der 54. Minute, nur drei Minuten später glich Jimmy Altgen aus (57.). Die Partie kippte endgültig in der 71. Minute, als Paul Pütz den Treffer zum 3:2 erzielte. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Marc Kersjes auf Kurs und zumindest am Freitagabend nur vier Punkte hinter Siegfried Materborn.

Im Kellerduell setzte sich der SV Nütterden mit 2:1 beim SV Veert durch. Len Arns brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung, ehe Marcel Reintjes per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte (34.). Der eingewechselte Mustafa Demirkol verkürzte in der 68. Minute für Veert, mehr gelang den Gastgebern jedoch nicht. Durch den Auswärtssieg zieht Nütterden in der Tabelle mit Veert gleich, während der SV Issum aber noch die Möglichkeit besitzt, an beiden Teams vorbeizuziehen.

Morgen, 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf II Uedemer SV Uedemer SV 13:00 PUSH

Spieltext Pfalzdorf II - Uedemer SV

Morgen, 15:30 Uhr SV Issum SV Issum TSV Nieukerk TSV Nieukerk 15:30 PUSH

Spieltext SV Issum - TSV Nieukerk

Spieltext TSV WaWa - Wissel

Spieltext 1. FC Kleve II - SGE B.-Hau II

Morgen, 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk SV WiDo SV Sevelen Sevelen 15:00 PUSH

Spieltext SV WiDo - Sevelen

Spieltext Materborn - Vernum

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Wachtendonk-Wankum

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Walbeck

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sevelen - Siegfried Materborn

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Viktoria Winnekendonk

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Nieukerk - BV Sturm Wissel

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Issum

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - Uedemer SV

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Veert



23. Spieltag

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Issum - SV Nütterden

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - TSV Nieukerk

So., 12.04.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - 1. FC Kleve II

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Sevelen

So., 12.04.26 15:15 Uhr Uedemer SV - FC Aldekerk

So., 12.04.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SGE Bedburg-Hau II

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Veert - Grün-Weiß Vernum

So., 12.04.26 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Alemannia Pfalzdorf II

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