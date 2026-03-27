 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Aldekerk dreht 0:2 in Walbeck, Nütterden gewinnt Kellerduell

Kreisliga A Kleve-Geldern: FC Aldekerk dreht Spiel beim SV Walbeck nach 0:2, Marcel Giesen trifft doppelt, SV Nütterden gewinnt beim SV Veert das Kellerduell, beiden droht aber ein Abstiegsplatz.

von André Nückel · Gestern, 23:38 Uhr · 0 Leser
Nütterden kann siegen.
Nütterden kann siegen. – Foto: Sylwia Kopeć

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 21 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der FC Aldekerk zeigt Moral und dreht beim SV Walbeck einen 0:2-Rückstand. Damit bleibt das Team oben dran und verkürzt den Abstand auf Siegfried Materborn. Im Tabellenkeller gewinnt der SV Nütterden beim SV Veert und zieht gleich.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Gestern, 20:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
2
3
Abpfiff
+Video
Der FC Aldekerk hat beim SV Walbeck einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg verwandelt. Früh brachte Marcel Giesen die Gastgeber in Führung (3.), und auch nach der Pause traf er erneut zum 2:0 (47.). Zwischenzeitlich hatte Walbeck jedoch bereits einen Rückschlag hinnehmen müssen: Lucas Holla sah in der 30. Minute die Rote Karte, aber dennoch gelang nach dem Seitenwechsel der Ausbau der Führung - zumindest zunächst.

Im zweiten Durchgang nutzte Aldekerk schließlich doch die Überzahl. Giuliano Vecchioni verkürzte in der 54. Minute, nur drei Minuten später glich Jimmy Altgen aus (57.). Die Partie kippte endgültig in der 71. Minute, als Paul Pütz den Treffer zum 3:2 erzielte. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Marc Kersjes auf Kurs und zumindest am Freitagabend nur vier Punkte hinter Siegfried Materborn.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
1
2
Abpfiff

Im Kellerduell setzte sich der SV Nütterden mit 2:1 beim SV Veert durch. Len Arns brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung, ehe Marcel Reintjes per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte (34.). Der eingewechselte Mustafa Demirkol verkürzte in der 68. Minute für Veert, mehr gelang den Gastgebern jedoch nicht. Durch den Auswärtssieg zieht Nütterden in der Tabelle mit Veert gleich, während der SV Issum aber noch die Möglichkeit besitzt, an beiden Teams vorbeizuziehen.

Morgen, 13:00 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
13:00
Spieltext Pfalzdorf II - Uedemer SV

Morgen, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:30
Spieltext SV Issum - TSV Nieukerk

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
15:00
Spieltext TSV WaWa - Wissel

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:30live
Spieltext 1. FC Kleve II - SGE B.-Hau II

Morgen, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:00
Spieltext SV WiDo - Sevelen

Morgen, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:30
Spieltext Materborn - Vernum

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Wachtendonk-Wankum
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Walbeck
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sevelen - Siegfried Materborn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Nieukerk - BV Sturm Wissel
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Issum
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - Uedemer SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Veert

23. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Issum - SV Nütterden
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - TSV Nieukerk
So., 12.04.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - 1. FC Kleve II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Sevelen
So., 12.04.26 15:15 Uhr Uedemer SV - FC Aldekerk
So., 12.04.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SGE Bedburg-Hau II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Veert - Grün-Weiß Vernum
So., 12.04.26 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Alemannia Pfalzdorf II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

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