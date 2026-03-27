Aldekerk dreht 0:2 in Walbeck, Nütterden gewinnt Kellerduell

Spieltag 21 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Der FC Aldekerk zeigt Moral und dreht beim SV Walbeck einen 0:2-Rückstand. Damit bleibt das Team oben dran und verkürzt den Abstand auf Siegfried Materborn. Im Tabellenkeller gewinnt der SV Nütterden beim SV Veert und zieht gleich.
Im zweiten Durchgang nutzte Aldekerk schließlich doch die Überzahl. Giuliano Vecchioni verkürzte in der 54. Minute, nur drei Minuten später glich Jimmy Altgen aus (57.). Die Partie kippte endgültig in der 71. Minute, als Paul Pütz den Treffer zum 3:2 erzielte. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Marc Kersjes auf Kurs und zumindest am Freitagabend nur vier Punkte hinter Siegfried Materborn.
22. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Wachtendonk-Wankum
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Walbeck
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sevelen - Siegfried Materborn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Nieukerk - BV Sturm Wissel
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Issum
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - Uedemer SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Veert
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Issum - SV Nütterden
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - TSV Nieukerk
So., 12.04.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - 1. FC Kleve II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Sevelen
So., 12.04.26 15:15 Uhr Uedemer SV - FC Aldekerk
So., 12.04.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SGE Bedburg-Hau II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Veert - Grün-Weiß Vernum
So., 12.04.26 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Alemannia Pfalzdorf II
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