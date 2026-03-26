 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Aldekerk braucht Dreier in Walbeck, SV Veert trifft auf SV Nütterden

Kreisliga A Kleve-Geldern: Unter Flutlicht empfängt der SV Walbeck den FC Aldekerk, der im Titelrennen nachlegen will. Im Keller hofft der SV Veert auf Punkte gegen den SV Nütterden.

von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr
Spieltag in Kleve-Geldern.
Spieltag in Kleve-Geldern. – Foto: Susanne Schmidt

Spieltag 21 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Unter Flutlicht empfängt der SV Walbeck den FC Aldekerk, der im Titelrennen nachlegen will. Im Keller hofft der SV Veert auf Punkte gegen den SV Nütterden. Die restlichen Partien steigen am Sonntag.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Morgen, 20:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
20:00live
Spieltext SV Walbeck - Aldekerk

Morgen, 20:00 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
20:00live
Spieltext SV Veert - Nütterden

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
13:00
Spieltext Pfalzdorf II - Uedemer SV

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:30
Spieltext SV Issum - TSV Nieukerk

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
15:00
Spieltext TSV WaWa - Wissel

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:30live
Spieltext 1. FC Kleve II - SGE B.-Hau II

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:00
Spieltext SV WiDo - Sevelen

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:30
Spieltext Materborn - Vernum

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Wachtendonk-Wankum
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Walbeck
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sevelen - Siegfried Materborn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Nieukerk - BV Sturm Wissel
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Issum
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - Uedemer SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Veert

23. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Issum - SV Nütterden
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - TSV Nieukerk
So., 12.04.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - 1. FC Kleve II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Sevelen
So., 12.04.26 15:15 Uhr Uedemer SV - FC Aldekerk
So., 12.04.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SGE Bedburg-Hau II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Veert - Grün-Weiß Vernum
So., 12.04.26 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Alemannia Pfalzdorf II

