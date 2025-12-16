Akute Abstiegsnot: Liria präsentiert neuen Cheftrainer

Alvi Kallço heisst der neue Chefcoach vom FC Liria. Nach der bitteren 1:4 Klatsche gegen Mitabstiegskandidat Union 06 bestand Handlungsbedarf. Der bisherige sportliche Leiter Arber Shuleta hatte Liria in der Vergangenheit gecoacht. Kann sich wieder voll auf das organisatorische konzentrieren:

"Wir sind davon überzeugt, dass wir da unten raus kommen mit Kallço. Er hat mit Berolina Stralau langjährige Erfahrung in der Landesliga. Kennt die Liga bestens. Ich werde ihn als sportlichen Leiter voll unterstützen"

Spielbericht letztes Hinrundenspiel vom FC Liria

Union 06 feiert den ersten Saisonsieg – und das ausgerechnet gegen Mitkonkurrent Liria. Pirron gleicht die frühe Führung der Gäste durch Veliji aus. Nach der Pause übernimmt Union die Kontrolle: Heeland bringt die Gastgeber erneut in Führung, Beckenbach und Nolting sorgen in der Schlussphase für die Entscheidung. Trotz des Erfolgs bleibt Union auf einem Abstiegsplatz, sendet aber ein wichtiges Lebenszeichen.

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net Hier alles über die Landesliga-Staffel 2

