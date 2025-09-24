Nach Horror-Start: Landesligist Stralau trennt sich vom Trainer

Der FSV Berolina Stralau verpatzte den Start in die neue Landesliga-Saison völlig. Nach vier Niederlagen in den ersten vier Spielen hat der Verein nun die Reißleine gezogen.

Schon die Erstrunden-Partie im Berliner Landespokal lief für Berolina Stralau alles andere als glatt. Beim Kreisligisten Askania Coepenick müsste sich der FSV zu einem 1:2-Sieg. Anschließend startete Stralau mit einer Niederlage gegen Aufsteiger Fortuna Biesdorf II (2:4) in die neue Landesliga-Saison. Es folgte eine knappe Heimniederlage gegen Türkiyemspor (0:1) und eine erneute 4:2-Pleite gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Mahlsdorf. Zwischendurch gewann Stralau im Pokal zwar souverän beim Rixdorfer SV (6:0), Schwung konnte man aus dieser Partie aber nicht mitnehmen.

Stattdessen ging man am vergangenen Wochenende beim FSV Hansa 07 völlig unter. Schon in Minute eins musste das Team von Trainer Alvi Kallco einen ersten Gegentreffer hinnehmen, nach 18 gespielten Minuten stand es bereits 0:3 aus Sicht der Rot-Weißen. Am Ende setzte es eine böse 8:0-Klatsche, die die Verantwortlichen nun zum Handeln gezwungen hat. In den sozialen Netzwerken teilte der Verein am Mittwochmittag mit: „Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge, darunter die deutliche Niederlage im Bezirksderby gegen Hansa 07 am vergangenen Samstag, haben sich die Vereinsverantwortlichen und Kallco auf eine einvernehmliche Trennung verständigt."