"Aktion Ehrenamt" - Diese Ehrenamtlichen wurden ausgezeichnet Carsten Garbers als Ehrenamtspreisträger 2022 geehrt, Rebekka Rittmeier ist Fußballheldin – Auch Lutz Reimers, Chris Röder, Michael Schwarz und Fynn Wiebe ausgezeichnet

Sechs Ehrenamtliche und ihre Begleitung lud Frank Dohnke, Vorsitzender des NFV Kreis Harburg, im Rahmen der „Aktion Ehrenamt“ des Deutschen Fußball-Bundes ins Ringhotel Sellhorn nach Hanstedt ein, um ihnen nicht nur für ihr außergewöhnliches Engagement für den Fußballsport zu danken, sondern sie auch mit individuellen Ehrungen auszuzeichnen. „Das Vereinsleben würde ohne so engagierte Menschen, wie ihr es seid, nicht funktionieren“, betonte Dohnke im Rahmen der Feierstunde.

Carsten Garbers mit Ehrenamtspreis 2022 und „Club 100“-Mitgliedschaft geehrt

Eine ganz besondere Ehre wurde dabei Carsten Garbers zuteil. Der langjährige Vorsitzende des MTV Brackel wurde nicht nur Ehrenamtspreisträger 2022 des NFV Kreis Harburg, sondern auch vom Deutschen Fußball-Bund für ihren „Club 100“ ausgewählt. Beim „Club 100" werden aus allen Kreissieger:innen, die den DFB-Ehrenamtspreis gewinnen, nochmals die 100 bundesweit herausragenden Ehrenamtlichen ausgewählt und vom DFB für ein Jahr in den „Club 100" aufgenommen. Dort warten besondere Aktionen, wie die Einladung zur zentralen Ehrungsveranstaltung rund um ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft mit Begleitperson, auf die Geehrten. Für Carsten Garbers ein verdienter Lohn. Seit über 20 Jahren engagiert sich der 55-Jährige mit ganzem Herzen für „seinen“ MTV Brackel. Ob als Mitgründer der Jugendfußballsparte, jahrelanger Jugendtrainer und als auch heute noch aktiver Fußballer bringt Garbers sich mit überragender Motivation und vielen Ideen in die Vereinsarbeit des MTV ein. „Mit seiner Leidenschaft, mit seinen zahlreichen Kontakten und den motivierten Visionen, wie der Verein sich gut aufstellen kann, hat er in den letzten 20 Jahren von der Neugründung einer Fußballsparte bis hin zum Bau eines neuen Vereinsheims, sehr viel erreicht“, so Dohnke in seiner Laudatio. Dabei legte Garbers einen großen Wert auf die Gemeinschaft und das Ehrenamt. Er animierte viele Personen zur Mitarbeit und sorgte dafür, dass es neben vielen neuen Fußballspielenden auch viele neue ehrenamtliche Personen im Verein gibt, die zudem auch Verantwortung übernehmen. Mit der Einweihung des renovierten Vereinsheims 2022, bei dem der gelernte Elektriker mithalf und die Elektroarbeiten in Eigenleistung übernahm, hat Garbers auf eigenen Wunsch seine Zeit im Vorstand des MTV Brackel nach 21 Jahren beendet. Er findet, dass die Zeit für jüngere Menschen gekommen ist. Doch wer Garbers kennt, weiß, dass seine ehrenamtliche Tätigkeit beim MTV noch kein Ende gefunden hat. Er wird dem Verein und dem Vorstand durch seine helfende Hand, sein vorbildliches Verhalten und seine Leidenschaft erhalten bleiben.

„Fußballheldin“ Rebekka Rittmeier reist nach Barcelona

Mit Rebekka Rittmeier prämierte der NFV Kreis Harburg eine Ehrenamtliche, die schon als Jugendspielerin mit ihrem Engagement für ihren Verein Eintracht Elbmarsch begann. So übernahm sie den Verkauf der Eintrittskarten bei Heimspielen von Elbmarschs 1. Herren und absolvierte einen Lehrgang zur Schiedsrichterin. „Rebekka ist ein leuchtendes Beispiel für tolle Schiedsrichterleistungen“, erklärt Dohnke. Die 18-Jährige leitet nicht nur Jugendspiele im Verein, sondern auch weit mehr Spiele auf Verbandsebene, als ihr Soll erfordert. Inzwischen ist sie als Schiedsrichterin der Frauen-Bezirksliga sowie als Schiedsrichterassistentin in der Herren-Landesliga aktiv. Nicht nur deswegen ist die Fußballerin, die für die Landesligamannschaft der Eintracht gegen den Ball tritt, „ein tolles Vorbild für Mädchen- und Frauenfußball im Verein und in der Region“, wie Dohnke erklärt. Zudem liegt ihr auch die Nachwuchsarbeit am Herzen. Sie ist als Trainerin von Elbmarschs D-Juniorinnen an der Aus- und Fortbildung junger fußballspielender Mädchen beteiligt und damit auch eine Botschafterin des Frauenfußballs. Zudem half sie bei Elbmarschs Fair Play Cup, einem Jugendfußballturnier mit 81 Teams und etwa 2.000 Gästen, wo sie nur kann – so etwa bei der Umsetzung und natürlich auch als Schiedsrichterin. Auf Grund ihres großartigen Einsatzes als junge Ehrenamtliche ist die Marschachterin verdientermaßen zur „Fußballheldin 2022“ gekürt worden.

Der Ehrenamtsförderpreis "Fußballhelden“ richtet sich speziell an die Zielgruppe der jungen und talentierten Ehrenamtlichen von 18 bis 30 Jahre aus den Jugendabteilungen der Amateurvereine. Mit den "Fußballhelden" werden vor Allem Kinder- und Jugendtrainer:innen sowie Jugendleiter:innen angesprochen. In diesem Jahr erhalten die Gewinner des Preises eine fünftägigen Fußball-Bildungsreise nach Spanien, wo unter Anderem neben spannenden Workshops und Gesprächen auch der Besuch des Stadions des FC Barcelona, dem berühmten Camp Nou, auf der Agenda steht.