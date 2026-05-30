Aksu Mainz: Der Ex-Coach soll es richten Jose Ferreira stand als Trainer etwas mehr als ein Jahr an der Seitenlinie des FC Aksu Mainz +++ Nun übernimmt für ihn ein alter Bekannter, der im Club bereits Erfolge feiern konnte von Michael Heinze · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Jose Alberto Ferreira (links) verlässt den FC Aksu Mainz - Nun steht erstmal eine Weltreise mit der Familie an. Den Trainerposten übernimmt dafür Ugur Yildirim (rechts), der in der Vergangenheit bereits sechs Jahre bei den Mainzern an der Seitenlinie aktiv war. – Foto: Pia Pfeifer

Mainz. Nach anderthalb Jahren als Cheftrainer bei den A-Klassen-Fußballern des FC Aksu Mainz verlässt Jose Ferreira den Verein. „Der Nachfolger ist niemand geringeres als Aksu-Erfolgscoach Ugur Yildirim“, so Umut Can Sugecmez, Sportlicher Leiter des Tabellendritten, der das letzte Saisonspiel in Oppenheim „aus internen Gründen“ absagen musste.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Yildirim wurde mit Aksu B-Klassen-Meister Yildirim hatte im November Gençlerbirligi Bischofsheim in der Kreisoberliga übernommen, als der Club auf dem letzten Platz lag – und schaffte noch den Klassenverbleib. „Ugur hat gezeigt, was für ein starker Coach er ist und wie viel Potenzial er aus Spielern rausholen kann“, so Sugecmez. Mit Aksu wurde Yildirim 2019/20 B-Klassen-Meister, führte den Club drei Jahre später zum Championat in der A-Klasse. „Zudem haben wir mit ihm eine erfolgreiche erste Saison in der Bezirksliga gespielt“, erinnert sich Sugecmez. „Seine Motivation ist ansteckend – darauf freue ich mich am meisten. Aksu hat ein klares Ziel mit ihm. Unsere Kaderplanungen laufen auf Hochtouren.“