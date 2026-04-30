Ak-Ausfall wiegt schwer: Legt Vichttal dennoch im Waldstadion nach?

Der Triumph gegen den Spitzenreiter Bergisch Gladbach hätte für den VfL Vichttal die perfekte Initialzündung für den Titel-Endspurt sein können, doch die Freude über den 2:1-Erfolg wurde durch eine Knieverletzung getrübt. Während die Avramovic-Elf bis auf fünf Zähler an den Thron herangerückt ist, droht mit Sinan Ak ausgerechnet dem gefährlichsten Offensivmotor ein längerer Ausfall. Am Sonntag wartet mit dem FC Wegberg-Beeck nun ein Gegner, der in der Rückrunde genau so viele Punkte gesammelt hat wie die Vichttaler selbst und den sechsten Rang mit aller Macht verteidigen will.
Für den VfL Vichttal ist die Marschroute klar, aber steinig: Jedes der verbleibenden Spiele ist ein Endspiel. Ein Punktverlust im Waldstadion könnte die Träume im Titelrennen bereits vorzeitig platzen lassen. Doch die personellen Sorgen wiegen schwer. Nach Max Peters und Nuredin Ali Khan droht Sinan Ak die dritte schwere Knieverletzung im laufenden Kalenderjahr – ein beispielloses Pech für einen Aufstiegsaspiranten.
„Nach dem verdienten Sieg am Sonntag sind einige Spieler angeschlagen und für die Partie in Beeck fraglich. Zudem muss Pepijn Schlösser eine Gelbsperre absitzen. Sinan Ak plagt eine Knieverletzung; wir hoffen sehr, dass es nicht der dritte Kreuzbandriss in dieser Rückrunde ist – eine genaue Diagnose steht noch aus", so Vichttals "Co" Sanjin Talic. Für den kommenden Gegner ist der 45-Jährige voll des Lobes: „Beeck hat in der Rückrunde genau wie wir 19 Punkte geholt und sich tabellarisch von Rang zehn auf sechs nach vorne gearbeitet. Eigentlich müsste diese Mannschaft mit ihrer hohen fußballerischen Qualität um den Aufstieg mitspielen. Schon das Hinspiel war eine 50:50-Angelegenheit, und das erwarten wir auch für Sonntag. Jedes kleine Detail kann entscheidend sein.“
Auf der Gegenseite hat sich der FC Wegberg-Beeck unter Mark Zeh zu einer echten Macht in der Rückrunde entwickelt. Die Gastgeber haben sich klammheimlich in Schlagdistanz zu den Top-Fünf vorgearbeitet und wollen beweisen, dass sie auch gegen die absoluten Schwergewichte der Liga bestehen können. Zeh sieht in dem Duell eine willkommene Standortbestimmung.
Beecks Coach zollt dem Gegner Respekt, fordert aber gleichzeitig die volle Ausbeute: „Wir erwarten eine sehr gute Mannschaft, die nicht umsonst da oben steht. Ich beobachte Vichttal schon geraume Zeit – die Mannschaft und der Verein wachsen sehr gut und gesund. Vichttal wird gut eingestellt sein, aber wir wollen uns mit den Besten messen. Mit einer Top-Leistung wollen wir die drei Punkte zu Hause behalten. Dazu ist eine starke Defensivleistung in allen Mannschaftsteilen nötig. Wir haben den Gegner analysiert und werden unsere Mannschaft entsprechend einstellen. Personell kehrt Gabriel Paczulla zurück, zudem ist Luca Bini wieder im Mannschaftstraining. Ausfallen werden weiterhin Yannik Leersmacher und Kai Bösing.“