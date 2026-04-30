Ak-Ausfall wiegt schwer: Legt Vichttal dennoch im Waldstadion nach?

Im Hinspiel gab es ein torloses Remis. – Foto: Ayhan Gündüz

Der Triumph gegen den Spitzenreiter Bergisch Gladbach hätte für den VfL Vichttal die perfekte Initialzündung für den Titel-Endspurt sein können, doch die Freude über den 2:1-Erfolg wurde durch eine Knieverletzung getrübt. Während die Avramovic-Elf bis auf fünf Zähler an den Thron herangerückt ist, droht mit Sinan Ak ausgerechnet dem gefährlichsten Offensivmotor ein längerer Ausfall. Am Sonntag wartet mit dem FC Wegberg-Beeck nun ein Gegner, der in der Rückrunde genau so viele Punkte gesammelt hat wie die Vichttaler selbst und den sechsten Rang mit aller Macht verteidigen will.

Für den VfL Vichttal ist die Marschroute klar, aber steinig: Jedes der verbleibenden Spiele ist ein Endspiel. Ein Punktverlust im Waldstadion könnte die Träume im Titelrennen bereits vorzeitig platzen lassen. Doch die personellen Sorgen wiegen schwer. Nach Max Peters und Nuredin Ali Khan droht Sinan Ak die dritte schwere Knieverletzung im laufenden Kalenderjahr – ein beispielloses Pech für einen Aufstiegsaspiranten.

Sanjin: "Hinspiel war eine 50:50-Angelegenheit"

„Nach dem verdienten Sieg am Sonntag sind einige Spieler angeschlagen und für die Partie in Beeck fraglich. Zudem muss Pepijn Schlösser eine Gelbsperre absitzen. Sinan Ak plagt eine Knieverletzung; wir hoffen sehr, dass es nicht der dritte Kreuzbandriss in dieser Rückrunde ist – eine genaue Diagnose steht noch aus", so Vichttals "Co" Sanjin Talic. Für den kommenden Gegner ist der 45-Jährige voll des Lobes: „Beeck hat in der Rückrunde genau wie wir 19 Punkte geholt und sich tabellarisch von Rang zehn auf sechs nach vorne gearbeitet. Eigentlich müsste diese Mannschaft mit ihrer hohen fußballerischen Qualität um den Aufstieg mitspielen. Schon das Hinspiel war eine 50:50-Angelegenheit, und das erwarten wir auch für Sonntag. Jedes kleine Detail kann entscheidend sein.“