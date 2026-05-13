Aiglsbach: Maximilian Zischler übernimmt Traineramt Der 36-jährige Noch-Landshuter tritt beim Bezirksligisten seine erste Stelle als reiner Linientrainer an von Thomas Seidl · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: 1. Abteilungsleiter Markus Seeber, Max Zischler, Sportlicher Leiter Josef Bergermeier, 1. Vorstand Martin Meier – Foto: Verein

Der TV Aiglsbach stellt die Weichen für die Zukunft und präsentiert mit großer Freude ihren neuen Trainer der Bezirksligamannschaft: Maximilian Zischler übernimmt zur kommenden Saison die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie. Aktuell ist der 36-Jährige, der in Bad Abbach wohnhaft ist, noch Co-Spielertrainer beim designierten Bayernliga-Aufsteiger SpVgg Landshut. Seine aktive Laufbahn wird der ehemalige Regionalliga-Fußballer, der auch schon den VfB Straubing coachte, allerdings mit Ablauf der Spielzeit 2025/2026 beenden und bei den Hallertrauern daher nur als Liniencoach fungieren.

Mit Zischler gewinnt der Klub einen Trainer, der nicht nur über eine hohe fachliche Kompetenz und viel Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball verfügt, sondern auch menschlich hervorragend zum Verein passt. Genau dieser Aspekt war für die Verantwortlichen ein entscheidender Faktor. "Max hat uns vor allem auch menschlich überzeugt. Sein Charakter passt perfekt zu unserem Verein und unserer Philosophie als Dorfverein, in dem die Spieler nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz eng miteinander verbunden sind. Er bringt eine enorme Kompetenz und viel hochklassige Erfahrung mit. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft, welche gepaart ist mit etablierten und jungen Spielern, perfekt vereinen und weiterentwickeln kann", ist Aiglsbachs Sportlicher Leiter Josef Bergermeier überzeugt.











Auch Abteilungsleiter Markus Seeber blickt der Zusammenarbeit voller Überzeugung entgegen: "Wir waren von Anfang an beeindruckt von der Philosophie, die Max verfolgt, und vor allem von dem großen Interesse, das er uns in den Gesprächen entgegengebracht hat. Man hat sofort gemerkt, dass ihn die Aufgabe beim TV Aiglsbach enorm reizt. Genau diese Begeisterung und Motivation wollten wir für unseren Verein gewinnen. Ich bin mir sicher, dass Max aus dieser Mannschaft noch einiges herausholen wird und jeden einzelnen Spieler besser machen möchte.“



