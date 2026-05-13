Von links nach rechts: 1. Abteilungsleiter Markus Seeber, Max Zischler, Sportlicher Leiter Josef Bergermeier, 1. Vorstand Martin Meier – Foto: Verein
Aiglsbach: Maximilian Zischler übernimmt Traineramt
Der 36-jährige Noch-Landshuter tritt beim Bezirksligisten seine erste Stelle als reiner Linientrainer an
von Thomas Seidl · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Der TV Aiglsbach stellt die Weichen für die Zukunft und präsentiert mit großer Freude ihren neuen Trainer der Bezirksligamannschaft: Maximilian Zischler übernimmt zur kommenden Saison die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie. Aktuell ist der 36-Jährige, der in Bad Abbach wohnhaft ist, noch Co-Spielertrainer beim designierten Bayernliga-Aufsteiger SpVgg Landshut. Seine aktive Laufbahn wird der ehemalige Regionalliga-Fußballer, der auch schon den VfB Straubing coachte, allerdings mit Ablauf der Spielzeit 2025/2026 beenden und bei den Hallertrauern daher nur als Liniencoach fungieren.
Mit Zischler gewinnt der Klub einen Trainer, der nicht nur über eine hohe fachliche Kompetenz und viel Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball verfügt, sondern auch menschlich hervorragend zum Verein passt. Genau dieser Aspekt war für die Verantwortlichen ein entscheidender Faktor. "Max hat uns vor allem auch menschlich überzeugt. Sein Charakter passt perfekt zu unserem Verein und unserer Philosophie als Dorfverein, in dem die Spieler nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz eng miteinander verbunden sind. Er bringt eine enorme Kompetenz und viel hochklassige Erfahrung mit. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft, welche gepaart ist mit etablierten und jungen Spielern, perfekt vereinen und weiterentwickeln kann", ist Aiglsbachs Sportlicher Leiter Josef Bergermeier überzeugt.
Auch Abteilungsleiter Markus Seeber blickt der Zusammenarbeit voller Überzeugung entgegen: "Wir waren von Anfang an beeindruckt von der Philosophie, die Max verfolgt, und vor allem von dem großen Interesse, das er uns in den Gesprächen entgegengebracht hat. Man hat sofort gemerkt, dass ihn die Aufgabe beim TV Aiglsbach enorm reizt. Genau diese Begeisterung und Motivation wollten wir für unseren Verein gewinnen. Ich bin mir sicher, dass Max aus dieser Mannschaft noch einiges herausholen wird und jeden einzelnen Spieler besser machen möchte.“
Max Zischler ist überzeugt, mit dem TV Aiglsbach eine gute Wahl getroffen zu haben: "Mir ist wichtig, dass der Umgang miteinander von Ehrlichkeit, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist und das habe ich bei den Gesprächen sofort gefühlt. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, mich voll und ganz auf die Rolle als Trainer zu konzentrieren, um meine gesamte Energie, Leidenschaft und Überzeugung in diese Aufgabe zu stecken. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft besser kennenzulernen und mit ihr loszulegen."
Weiterhin Teil des Trainerteams bleibt auch Andreas Schmidt
, der bereits in der laufenden Saison Co-Trainer des scheidenden Torsten Holm
ist. "Andreas hat sich in dieser Rolle sehr gut eingearbeitet und wird auch in der kommenden Saison unter Maximilian Zischler weiterhin wichtige Aufgaben im Trainerteam übernehmen. Der Verein freut sich, dass mit ihm eine wichtige Bezugsperson für die Mannschaft erhalten bleibt und so weiterhin auf Kontinuität im Trainerteam gesetzt werden kann"
, lassen Bergermeier und Seeber verlauten.
Mit dem aktuellen Co-Spielertrainer Dominik Huber
wurden im Vorfeld sehr gute und offene Gespräche geführt. Gemeinsam hat man sich darauf verständigt, dass im neuen Trainerteam künftig nur ein Co-Trainer installiert wird. Der Routinier wird dem TV Aiglsbach jedoch weiterhin als wichtiger Führungsspieler auf dem Platz erhalten bleiben. "Der Verein ist sehr froh, mit ihm weiterhin einen absoluten Leistungsträger und Identifikationsspieler in den eigenen Reihen zu haben
", betonen die Verantwortlichen, die erwartungsfroh in die Zukunft blicken.