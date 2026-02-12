Aiglsbach-Überraschung: Coach Holm hört am Saisonende auf

Torsten Holm verlässt den TV Aiglsbach ziemlich unerwartet – Foto: Alfred Brumbauer

Diese Meldung kommt völlig unerwartet: Torsten Holm wird beim TV Aiglsbach nicht über das Saisonende hinaus weitermachen. Der Ex-Profi übernahm das Coaching beim West-Bezirksligisten erst vor einem Jahr und führte die Grün-Weißen in einer damals schwierigen Situation - die Hallertauer steckten im Abstiegskampf - letztlich souverän zum Klassenerhalt. In der aktuellen Runde läuft es für den ehemaligen Landesligisten sehr ordentlich und mit dem derzeitigen sechsten Tabellenplatz können Huber, Rasch und Kameraden zufrieden sein. Dennoch endet die Amtszeit des 53-Jährigen im Mai.

"Schweren Herzens habe ich vor ein paar Tagen diese Entscheidung getroffen, die keine sportlichen Gründe hat. Letztlich konnten wir uns leider auf keine weitere Zusammenarbeit verständigen. Von meiner Seite gibt es aber keinerlei böses Blut und wir werden im Guten auseinander gehen", informiert Holm. TVA-Vorstand Georg Schmidt bedauert den Entschluss des ehemaligen Klassestürmers: "Torsten leistet hervorragende Arbeit und wir hätten gerne mit ihm weitergemacht. Schlussendlich hat es an einem vertraglichen Thema gehakt. Wir sind diesbezüglich auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen und deshalb geht Holmis Zeit bei uns zu Ende. Wir trennen uns aber dennoch im Guten und wir sind Torsten sehr dankbar, dass er die Mannschaft in einer kritischen Lage wieder stabilisiert hat."









Wer den TV Aiglsbach in der kommenden Saison anleiten wird, steht noch nicht fest. "Darüber haben wir uns noch keinerlei Gedanken gemacht, da wir bis zuletzt gedacht haben, dass wir die Sache hinbekommen. Wir werden den Markt sondieren und dann die Gespräche aufnehmen." Wie es mit dem in Geisenfeld wohnhaften Torsten Holm weitergeht, steht ebenfalls in den Sternen. "Es ist alles noch sehr frisch und ich lasse das völlig entspannt auf mich zukommen. Wir haben ohnehin mit dem TV Aiglsbach erst noch eine Restrückrunde zu spielen, in der wir das Maximum herausholen wollen", betont der erfahrene Übungsleiter, der mit seinem Gefolge am Samstag ins Türkei-Trainingslager aufbricht.