Aicher Cup in Kareth: Gruppen ausgelost

Mehr Tradition geht fast nicht auf Hallenparkett: Bereits seit 1992 richtet der TSV Kareth-Lappersdorf sein Hallenturnier aus. Regionale Bayern- und Landesligisten geben sich seit jeher in der Lappersdorfer Gemeindehalle die Klinke in die Hand. Im Rahmen des letztes Landesliga-Heimspiels des Jahres, das die Karether am gestrigen Samstag mit 3:1 gegen Passau gewannen, wurden die Gruppen für die anstehende 30. Jubiläums-Ausgabe ausgelost.

Jahrzehntelang ging es am zweiten Weihnachtsfeiertag zur Sache. Seit dem Revival vor einem Jahr – zuvor stand eine komplette Einstampfung des Turnieres im Raum – dient jedoch der Abend des 5. Januar, also der Tag vor Dreikönig, als Termin für den Aicher Holzbau-Cup. Das ist auch diesmal wieder so. Los geht's um 16 Uhr.



„Der Hallenfußball ist nicht mehr so attraktiv wie er mal war. Die Spieler sind hier mittlerweile eher zurückhaltend“, weiß Anton Brunnbauer, Fußball-Abteilungsleiter des TSV Kareth-Lappersdorf. „Nichtsdestotrotz hoffen wir auf jeden Fall wieder auf einen ähnlichen Zuschauerzuspruch wie letztes Jahr. Wir haben einen starken regionalen Aspekt und mit Fortuna Regensburg dennoch einen sehr attraktiven Verein mit dabei, der das Turnier auf eine gute Stufe trägt. Luhe-Wildenau legte bislang immer einen guten Auftritt hin und auch Bad Abbach ist sehr attraktiv. Wir freuen uns auf den 5. Januar“, fährt Brunnbauer fort.



Als Gruppenköpfe gesetzt waren Ausrichter TSV Kareth-Lappersdorf sowie Bayernligist SV Fortuna Regensburg als klassenhöchster Starter. Anschließend wurden die restlichen Mannschaften den beiden Vierergruppen zugelost. Die Auslosung übernahm Michael Kirner, der zur Winterpause scheidende Spielertrainer des TSV Kareth, höchstpersönlich.





Folgende Gruppen kamen zustande:



Gruppe A: TSV Kareth-Lappersdorf (Ausrichter, Landesliga), SpVgg Ramspau, FSV Prüfening, TSV Bad Abbach (alle Bezirksliga)



Gruppe B: SV Fortuna Regensburg (Bayernliga), SC Luhe-Wildenau (Landesliga), FC Viehhausen, FC Thalmassing (beide Bezirksliga)