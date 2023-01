Ahrensburger TSV: Komplettes Trainerteam verlängert

Die Pressemitteilung des Ahrensburger TSV im Wortlaut:

Das Liga-Trainer- und Betreuerteam hat in der laufenden Saison zusammen mit Ihrer Mannschaft in der Landesliga Hansa einen sensationellen Job gemacht, was sich nicht nur im aktuell 3. Tabellenplatz zeigt, sondern auch den erforderlichen Umbruch nach dem Trainerwechsel am Ende der vergangenen Saison, als Matthias Nagel und Jan Fricke nach langjähriger und sehr erfolgreicher Trainertätigkeiten ausgeschieden sind, extrem gut angenommen und umgesetzt haben.

Somit sind diese frühzeitigen Verlängerungen sicherlich keine wirkliche Überraschung. Sie geben uns als Verein und dem Trainer- und Betreuerteam die wichtige Planungssicherheit, die wir gemeinsam benötigen, um die weiteren Herausforderungen der Zukunft erfolgreich angehen zu können.

Vorhandener Kader bleibt größten Teils zusammen

Aktuell befinden wir uns in sehr guten Gesprächen mit den Spielern des Ligakaders über einen Verbleib über die Saison 2022/23 hinaus und gehen davon aus, dass der vorhandene Kader zum größten Teil zusammenbleiben wird. Zur Winterpause verlassen hat uns Metehan Erdem, der aus beruflichen Gründen kürzertreten möchte und der zum FC Ahrensburg in die Kreisliga Stormarn gewechselt ist. Mete war seit 2017 Teil der Ligamannschaft und hat die erfolgreichste Zeit der ATSV-Liga der letzten 20 Jahre miterlebt und als Spieler und zusätzlich als Ansprechpartner für Social Media mitgestaltet. Dafür gebührt ihm unser Dank und wir wünschen ihm bei seinem neuen Club alles Gute.

Ebenfalls in der Winterpause verlassen haben uns Oscar Baltz und Brooklyn Adusei-Poku, die erst zu Saisonbeginn zu uns gestoßen sind und sich nicht so durchsetzen konnten wie sie es sich erhofft hatten. Beide sind aktuell noch ohne neuen Club. Wir wünschen den beiden alles Gute für die Zukunft.