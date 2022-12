Aholming: Corintan macht weiter - Unholzer versucht Comeback Der A-Klassist verlängert mit seinem Trainerduo und holt einen ehemaligen Bezirksligakicker

Der TSV Aholming hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt. Der Tabellenfünfte der A-Klasse Osterhofen hat Spielercoach Heino Corintan (39) und dessen spielenden "Co" Achim Löffler (32) um eine weitere Spielzeit an den Klub gebunden. Zudem kann "Oiming" mit dem zuletzt verletzungsbedingt pausierenden Marius Unholzer (23) einen vielversprechenden Winter-Neuzugang vermelden, der bei der SpVgg GW Deggendorf und der SpVgg Plattling schon Bezirksliga-Erfahrung sammelte.

"Wir sind mit der Arbeit von Heino und Achim vollauf zufrieden. Unsere Trainer haben es auf Anhieb geschafft, einen guten Zug reinzubekommen und beide passen auch menschlich hervorragend zum Verein. Deshalb freuen wir uns, dass wir in der bisherigen Konstellation weitermachen können", frohlockt Aholmings Keeper Manuel Sommer , der zugleich zweiter Vorstand und sportlicher Leiter ist. Nicht ganz zufrieden ist Sommer mit dem bisherigen Abschneiden des Teams um Mittelfeldmotor Thomas Bernhard: "Daheim haben wir immer überzeugen können, auswärts hingegen sind wir oft unter unseren Möglichkeiten geblieben und haben deshalb folgerichtig auf fremden Plätzen schon dreimal verloren. Das ist eigentlich zu viel, wenn man ganz vorne mitmischen will. Dennoch ist der zweite Platz noch in Reichweite. Wenn es mit der Vizemeisterschaft noch klappen soll, brauchen wir allerdings eine perfekte Frühjahrsrunde."

Um nochmal ernsthaft ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können, hilft Gmeinwieser, Müller und Kameraden also nur mehr eine Siegesserie entscheidend weiter. Mithelfen bei diesem ehrgeizigen Vorhaben soll der in Wallerfing wohnhafte Marius Unholzer, der zuletzt eine Auszeit einlegte. "Marius hatte in den letzten Jahren mit vielen schwerwiegenden Verletzungen zu kämpfen, die ihn immer wieder weit zurückwarfen. Er fühlt sich aber jetzt wieder deutlich besser und möchte es bei uns nochmal probieren, zumal er viele gute Freunde in der Mannschaft hat. Wenn er fit wird und gesund bleibt, ist er für uns eine Riesenverstärkung", meint Manuel Sommer.