Ahoi! Weida hisst die Segel

Bereits Freitag-Nachmittag bittet Trainer Hendrik Penzel zum ersten Training am Strand. Anschließend gibt es ein gemeinsames Abendessen und eine Besprechung in lockerer Atmosphäre mit allen Beteiligten. Dabei wird beispielsweise das Saisonziel definiert, Regeln festgelegt und der Mannschaftsrat gewählt.

Der Samstag startet um 08:00 Uhr mit einer Laufeinheit auf der Binzer Strandpromenade. Danach wird sich beim Frühstück gestärkt und der Vormittag mit Soccerkinetic und Fussballtennis gestaltet. In der 2-stündigen Mittagspause haben die Spieler individuelle Freizeitgestaltung, ehe es zum Testspiel nach Baabe geht. Hier reisen die Weidaer allerdings nicht mit dem Mannschaftsbus an, sondern mit der dampflokbetriebenen Schmalspureisenbahn ,,Rasender Roland‘‘. Um 17:00 Uhr steht dann das Testspiel beim Landesklassisten SV Blau-Weiß 50 Baabe auf dem Programm. Das schöne Stadion in Meernähe lädt anschließend zum gemeinsamen Grillen ein. Hier bringt der FC Thüringen Weida die Bratwürste von der Landfleischerei Weiser aus Steinsdorf mit und die Gastgeber kümmern sich um die Getränke. Später wollen beide Teams den Abend an der Baaber Kurbühne bei Livemusik ausklingen lassen. Je nach Ausgang der Partie gestaltet sich der Sonntag. Bei Niederlage oder Remis muss die Mannschaft um 08:00 Uhr zum Frühsport antreten. Bei einem Sieg steht nur noch das Frühstück und Check-Out auf dem Programm. Je nach Wetterlage gibt es spontan noch eine gemeinsame Aktivität, aber mit dem Ziel zum EM-Finale wieder daheim zu sein.