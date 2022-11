Ahlerstedt/Ottendorf marschiert weiter 1. Kreisklasse: Defensive nicht zu knacken - Hammah kommt nicht raus aus dem Keller

Diesmal tat sich die Spielvereinigung sehr schwer. Vor dem eigenen Tor ließ die defensivstärkste Mannschaft, nur sieben Gegentore in zehn Begegnungen, so gut wie nichts zu. „In den ersten fünf Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab. Dann hatte Hammah in der 7. Minute eine Möglichkeit. Ab da ging es nur noch in eine Richtung. Wir erspielten uns viele Chancen“, meinte A/O-Coach Moris Kaiser. Allein Timon Karnstädt ließ drei riesige Gelegenheiten in der ersten Halbzeit aus. Bislang präsentierte sich der Aufsteiger stets effektiv, diesmal dauerte es bis zur 73. Minute, ehe Kevin Speer das 1:0 gelang. Tom-Luka Stelling hatte sich über außen durchgesetzt und hart in die Mitte gespielt. Dort vollstreckte Kevin Speer zur verdienten Führung. „Danach bekamen wir mehr Platz, da der MTV etwas mehr riskierte, dabei allerdings ungefährlich blieb. Wir hatten so viele Gelegenheiten, wie in den letzten drei Spielen zusammen“, so Kaiser. Ein Durcheinander im Gästestrafraum nutzte Sebastian Schmitt fünf Minuten vor dem Ende zum entscheidenden 2:0. „Dann wurde es ruhiger. Luca Horn brachte kurz vor dem Abpfiff nochmal einen Freistoß vor das Tor und der lange verletzte Claas Poppe staubte ab, nachdem zuvor Kevin Speer und Ole Corleis den Ball nicht verwerten konnten. Letztlich war unser Sieg hochverdient“, so der Ahlerstedter Trainer. Für seine Mannschaft, die auch im 11. Saisonspiel ungeschlagen blieb, geht es beim starken SV Agathenburg/Dollern weiter, Hammah muss gegen den SV Burweg unbedingt gewinnen.

Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck) - Zuschauer:

Tore: 1:0 Kevin Speer (73.), 2:0 Sebastian Schmitt (85.), 3:0 Claas Poppe (89.)