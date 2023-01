Agyemang Diawusie wechselt zur Altstadt Angreifer kommt aus Österreich

Die SpVgg Bayreuth bessert noch mal in der Offensive nach und verpflichtet den Stürmer Agyemang Diawusie. Der 24-Jährige spielte zuvor beim österreichischen BundesligistenSV Ried.

In der Vergangenheit stand der vormalige U19-Nationalspieler bei Dynamo Dresden, Wehen Wiesbaden und dem FC Ingolstadt auf dem Platz. Dabei absolvierte er 83 Spiele in der 3. Liga und 15. Spiele in der 2. Bundesliga. Bereits heute trainierte der Offensivmann bei den Altstädtern mit. Der gebürtige Berliner hat einen Vertrag bis Ende der Saison unterschrieben.

„Wir freuen uns, dass sich ein jüngerer Spieler bei dem wir noch Potential sehen, der aber auch schon über Erfahrung in der 2. und. 3. Liga verfügt, sich für die Altstadt entschieden hat“, so Geschäftsführer Sport, Michael Born.