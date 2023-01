Fortuna Düsseldorfs A-Jugend startet das Pflichtspieljahr im Pokal. – Foto: Andreas Reimer

Affo feiert seine Premiere in Fortuna Düsseldorfs U19 Die erste Runde im Niederrheinpokal ist für die Teams der Pflichtspielauftakt des Jahres 2023.

Um Pokalehren geht es an diesem Wochenende im Nachwuchsbereich. Die erste Runde im Niederrheinpokal bedeutet für das Gros der Teams zugleich den Pflichtspielauftakt des Jahres 2023. Das gilt auch für Fortunas U19, die in der A-Junioren-Bundesliga erst am 19. Februar wieder gefordert sein wird. Das Pokalspiel bei der unterklassigen Spielvereinigung Solingen-Wald ist für Fortunas Trainer Jens Langeneke „ein Teil der Vorbereitung“.

Alles andere als ein klarer Sieg über den Tabellensiebten der Bergischen Leistungsklasse wäre eine faustdicke Überraschung. Für die nötigen Tore könnte am Sonntag auch erstmals Karim Affo sorgen. Das zum erweiterten Kreis der deutschen U17-Nationalmannschaft zählende Toptalent wird nach starken Leistungen für die U17 in der Hinrunde ab sofort dauerhaft in die U19 hochgezogen. Etwas mehr Spannung als die Partie in Solingen verspricht das Pokalduell zwischen dem 1. FC Kleve und der A-Jugend der SG Unterrath. Die von Niklas Leven trainierte SGU darf sich als klassenhöheres Team nach bislang starken Leistungen in der Niederrheinliga aber berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in die zweite Runde machen. Diese hat auch Fortunas U17 im Visier, die mit dem ETB Schwarz-Weiss Essen aber ein durchaus kniffliges Auftaktlos zugesprochen bekamen. Am Essener Uhlenkrug muss sich der von Sinisa Suker trainierte Junioren-Bundesligist auf ein kampfbetontes Spiel gefasst machen. Mit großem Selbstvertrauen geht Turus B-Jugend das Pokalspiel beim SC Werden-Heidhausen an. Die ersten drei Testspiele des neuen Jahres gewann die Mannschaft von Jan-Niklas Eickels souverän. Da sollte auch der Tabellenzweite der Kreisklasse in Essen keinen Stolperstein darstellen.