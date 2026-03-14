Affäre „Dan Santos“: was bisher gewusst ist Eine Zusammenfassung der Erkenntnisse der letzten Tage von Paul Krier · Heute, 14:11 Uhr · 0 Leser

Dan Santos wurde am Donnerstag entlassen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wie wort.lu am Freitag unter Berufung auf FLF-Jurist und Pressesprecher Marc Diederich berichtete, sei eine „hohe einstellige Zahl“ von Spielerinnen betroffen – was im Prinzip mehr oder weniger einem Drittel eines Spielaufgebots entspricht. Manche Nachrichten würden, ebenfalls laut wort.lu, aus mehreren Jahren stammen. Minderjährige seien nicht betroffen. Radio 100,7 bestätigte am Freitag auf seiner Website, dass manche von Santos' Nachrichten in der Tat bis 2022 zurückreichen würden. Laut lessentiel.lu, unter Berufung auf Marc Diederich, habe Santos „regelmäßig rund zehn Spielerinnen Komplimente gemacht“ und zitiert ein Beispiel, in dem Santos auf schöne Augen hinwies. Diese und andere Nachrichten sollen dem Nachrichtenportal zufolge per Messenger oder Whatsapp verschickt worden sein.

Auf tageblatt.lu ist zu lesen, dass es schon 2023 Gerüchte gegeben hätte, aber keine Beweise. Damals hätten Vereinsverantwortliche die FLF auf mögliche Probleme hingewiesen. Warum das Ganze erst dieser Tage bekannt wurde, konnte Marc Diederich sich nicht erklären. Verschiedene Medien berichteten übereinstimmend, dass Spielerinnen erst jetzt an die Verantwortliche für den Frauenfußball im Verwaltungsrat der FLF, Carine Nardecchia, herangetreten seien, um auf die Missstände hinzuweisen. Präziser wurde bis zum Redaktionsschluss unseres Artikels am Samstag um 11 Uhr Radio 100,7. Dort wurde berichtet, dass es sich um die vier Kapitäninnen der Mannschaft gehandelt habe, die Nardecchia in Kenntnis setzten. Le Quotidien schrieb am Freitag, dass Kapitänin Laura Miller Alarm geschlagen hätte. Am Mittwoch hatte eine außerordentliche Sitzung des Verwaltungsrats stattgefunden, in der Bildschirmfotos von Nachrichtien vorgelegt worden seien, aufgrund derer eine Entscheidung getroffen wurde. Neben verschiedenen Medienberichten bestätigte dies auch eine Quelle gegenüber FuPa.