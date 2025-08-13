»Ärgert mich«: Elfmeter-Kontroverse in Burglengenfeld

Das macht ein Spitzenteam aus: Nur wenige Tage nach der Niederlage im Top-Spiel gegen Landshut kehrt Luhe-Wildenau in die Erfolgsspur zurück - und das Wenn und Aber. Die Truppe von Benjamin Urban schlug nämlich am Mittwochabend Schlusslicht und Aufsteiger Teisbach souverän mit 4:0. Der andere Neuling, der zum Abschluss des 6. Spieltages in Einsatz war, hingegen mischt weiter munter mit - wenn auch das Gastspiel von Bad Abbach in Burglengenfeld für eine aus Sicht von Heimtrainer Erkan Kara Elfmeter-Kontroverse gesorgt hat...
Erkan Kara (Trainer, Burglengenfeld): "Die erste Hälfte der ersten Hälfte haben wir verschlafen. Wir waren in unseren Aktionen einfach zu schwammig, zu ungenau, zu fahrlässig, zu sorglos. Dann sind wir allerdings besser ins Spiel gekommen - und hätten uns ein Tor verdient gehabt. Bad Abbach hat im Gegenzug immer sehr schnell umgeschaltet. Die Halbzeit-Führung geht in Ordnung, wenn auch das Foul vor dem Elfmeter zu wenig war, um zu pfeifen. Im gleichen Atemzug zu erwähnen: Uns verwehrte der Schiedsrichter nach einer mindestens gleichwertiger Situation einen Strafstoß, den sogar der Gegner bestätigt hat. Und dann bekommt unser Spieler noch eine Verwarnung wegen Schwalbe - das ärgert mich! Das war der Knackpunkt der Partie, aber nun gut. Es ist halt so. Nach der Pause haben wir ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Wir haben den Gegner fast kein einziges Mal mehr in die Gefahrenzone kommen lassen. Man muss aber auch sagen, dass Bad Abbach leidenschaftlich verteidigt hat. Wir waren dann vielleicht auch wiederum zu ungenau. Leider haben wir in der allerletzten Aktion das Spiel verloren, was insgesamt aufgrund der kämpferischen Leistung der Gäste sicher nicht unverdient ist. Wir hätten uns aber auch einen Punkt verdient..."
Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter, Bad Abbach): "Aufgrund der ersten Halbzeit ein verdienter Sieg. Wir können da schon gar mit dem ein oder anderen Tor mehr in Führung gehen. Die Mannschaft hat sich dann in der zweiten Halbzeit gegen alles gewährt, war sehr diszipliniert und hat lange Zeit nichts zugelassen. Durch einen Sonntagsschuss kam das 1:1 vom Gegner. Die Mannschaft hat sich dann trotzdem nie aufgegeben und konnte dann eigentlich fast mit dem Schluss feiern. Das war schwer in Ordnung, so kann’s weitergehen."
Florian Baumgartl (Trainer, Teisbach): "Beim Blick auf die Anzeigetafel klingt es natürlich komisch, aber es war eine deutlich Steigerung gegenüber der vergangenen Partie. Bis zum 2:0 waren wir gut in der Partie. Letztlich konnten wir die überragende offensive Qualität des Gegners nicht über 90 Minuten verteidigen. Gratulation an Luhe-Wildenau zu einem verdienten Heimsieg."