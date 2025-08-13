»Ärgert mich«: Elfmeter-Kontroverse in Burglengenfeld

Erkan Kara (Trainer, Burglengenfeld): "Die erste Hälfte der ersten Hälfte haben wir verschlafen. Wir waren in unseren Aktionen einfach zu schwammig, zu ungenau, zu fahrlässig, zu sorglos. Dann sind wir allerdings besser ins Spiel gekommen - und hätten uns ein Tor verdient gehabt. Bad Abbach hat im Gegenzug immer sehr schnell umgeschaltet. Die Halbzeit-Führung geht in Ordnung, wenn auch das Foul vor dem Elfmeter zu wenig war, um zu pfeifen. Im gleichen Atemzug zu erwähnen: Uns verwehrte der Schiedsrichter nach einer mindestens gleichwertiger Situation einen Strafstoß, den sogar der Gegner bestätigt hat. Und dann bekommt unser Spieler noch eine Verwarnung wegen Schwalbe - das ärgert mich! Das war der Knackpunkt der Partie, aber nun gut. Es ist halt so. Nach der Pause haben wir ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Wir haben den Gegner fast kein einziges Mal mehr in die Gefahrenzone kommen lassen. Man muss aber auch sagen, dass Bad Abbach leidenschaftlich verteidigt hat. Wir waren dann vielleicht auch wiederum zu ungenau. Leider haben wir in der allerletzten Aktion das Spiel verloren, was insgesamt aufgrund der kämpferischen Leistung der Gäste sicher nicht unverdient ist. Wir hätten uns aber auch einen Punkt verdient..."

Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter, Bad Abbach): "Aufgrund der ersten Halbzeit ein verdienter Sieg. Wir können da schon gar mit dem ein oder anderen Tor mehr in Führung gehen. Die Mannschaft hat sich dann in der zweiten Halbzeit gegen alles gewährt, war sehr diszipliniert und hat lange Zeit nichts zugelassen. Durch einen Sonntagsschuss kam das 1:1 vom Gegner. Die Mannschaft hat sich dann trotzdem nie aufgegeben und konnte dann eigentlich fast mit dem Schluss feiern. Das war schwer in Ordnung, so kann’s weitergehen."