Ärger über Wacker Burghausen: Türkgücü reagiert auf Spielabsage

Wie der BFV in einer Pressemitteilung veröffentlichte, muss Türkgücü München jedoch noch die ärztlichen Atteste der Spieler vorlegen. Bislang wurden diese „nur angekündigt“. Erst wenn die Bescheinigungen vorliegen, kann der Sachverhalt überprüft und „der weitere Fortgang geregelt werden“.

Wie schon vor zwei Tagen plädierte der abstiegsbedrohte Regionalligist auf eine Neuansetzung der Partie. Vorgeschlagen wurde der 30. April oder 1. Mai. Doch Wacker Burghausen lehnte die Spielverlegung ab, weil die Spieler so kurzfristig keine Urlaubstage bekommen würden. Was bei Türkgücü nicht gut ankam.

Türkgücü München zeigt sich enttäuscht von Wacker – Hätten die Münchner ein Stadion gehabt?

„Ich hätte mir gewünscht, dass ein Verein wie Wacker Burghausen, der mit viel Professionalität ausgestattet ist, unserem Vorschlag zustimmt und das Spiel verschiebt“, so Bergmann. Im zweiten Atemzug nannte Bergmann das Beispiel Viktoria Aschaffenburg, die ihr Spiel gegen den DJK Vilzing ebenfalls verschieben mussten. Auch hier wurde die Mannschaft von einer schweren Grippewelle getroffen. Die DJK akzeptierte die Neuauflage, das Spiel wurde neu angesetzt und regulär nachgeholt. Den gleichen Umgang hätte sich Türkgücü nun auch von Wacker erhofft.

Dante-Stadion, Grünwalder Stadion, das Stadion in Seligenporten oder der Sportpark in Heimstetten – zuletzt wurde viel spekuliert, in welchem Stadion das Spiel gegen die Jungs von Cheftrainer Lars Bender überhaupt stattfinden kann. Vier Tage vor Anpfiff standen die Münchner noch gänzlich ohne Stadion da. Die Frage, wo das Spiel stattgefunden hätte, wären genug Spieler gesund und einsatzbereit gewesen, wollte Türkgücü München nicht beantworten.

Kurios: Der SV Wacker führt die fehlende Spielstätte auf seiner Homepage sogar als Begründung für die Spielabsage an. (mg)