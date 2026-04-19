Adliswil überrascht, YF & Einsiedeln befreiend und Horgen formstark

Last-Minute-Sieg für Wiedikon im Derby gegen Red Star 2. – Foto: David Mathea

Zweiter Sieg in Serie bringt Ruhe im Strichkampf

Der FC Horgen empfing den FC Unterstrass zum Liga-Mittelfeld-Duell. Der neuntplatzierte Gastgeber traf auf den zur Rückrunde noch ungeschlagenen Achten. Im Hinspiel trennten sich die Tabellen-Nachbarn 1:1-Unentschieden.



Die erste Hälfte endete ohne Tore und startete nach dem Seitenwechsel fulminant. Unterstrass-Verteidiger Giuliano Catalano sah in der 51. Minute nach Foulspiel an Engjëll Limani im Strafraum die Rote Karte. Der Gefoulte übernahm selbst die Verantwortung und scheiterte mit seinem Versuch an Torhüter Janis Stangelberger. Die grosse Chance fürs Heimteam hier früh die Weichen auf Sieg zu stellen. Doch die Hausherren wussten die numerische Überzahl in der Folge entsprechend auszunutzen und erzielten in der 63. Minute das 1:0 durch Jan Wintermantel. Dieser Treffer war dann auch gleich der Schlusspunkt und somit sicherte Wintermantels viertes Saisontor den wichtigen Erfolg.



