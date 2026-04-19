Quo vadis FC Wädenswil 1?

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Bei besten äusseren Bedingungen erlebte der FC Wädenswil einen ernüchternden Fussballabend. Gegen einen abgeklärten FC Adliswil fand das Heimteam nie richtig ins Spiel und blieb über weite Strecken blass und ideenlos.

Im Vergleich zur starken Vorrunde war von der gewohnten Sicherheit wenig zu sehen. Im Spielaufbau fehlte die Präzision, in den Zweikämpfen die Konsequenz und in der Offensive die Durchschlagskraft. Insgesamt trat Wädenswil zu wenig entschlossen auf, um dem Spiel eine klare Richtung zu geben.

Ganz anders der Gegner: Der FC Adliswil agierte clever, kompakt und effizient. Die Gäste nutzten ihre Chancen abgeklärt und hätten das Resultat bei konsequenterer Chancenverwertung sogar noch deutlicher gestalten können.

Die makellose Heimbilanz ist damit Geschichte und das verdient. Nun ist eine klare Reaktion gefragt. Es braucht wieder mehr Präsenz und vor allem mehr gewonnene Zweikämpfe, um die nächsten Spiele in die richtigen Bahnen zu lenken.