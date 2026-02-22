Adler Osterfeld wird zum Favoritenschreck, Welheim marschiert weiter

SV Sarajevo Oberhausen – FC Sterkrade 72 3:2
SV Sarajevo Oberhausen: Bahrudin Sahinovic, Alen Arnautovic, Adnan Cesko, Viktor Dimitrov Nanov (79. Kenan Mujezinovic), Enes Aksalic (73. Samir Dzafic), Dzejlan Sehovic, Benjamin Musiolik, Ferid Dzanan, Sandro Vrebac, Arlind Hasani - Trainer: Beris Vrebac
FC Sterkrade 72: Mick Kaminski, Lars van Gelder (55. Malte Fuhrmann), Maxime-Aurele Finke, Keanu Kranz (69. Jan-Niklas Forger), Marcel Bambic, Dennis Stus (87. Jason Scott Ford), Niklas Jansen, Samet Can Kuruoglu, Baran Yilmaz Günes, Christopher Lange, Islam Kaloshi - Trainer: Alexander Forger
Schiedsrichter: Markus Mertens (Oberhausen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Sandro Vrebac (3.), 1:1 Niklas Jansen (40.), 3:1 Bahrudin Sahinovic (45.+2), 2:2 Dennis Stus (68.), 3:2 Ferid Dzanan (69.)
Besondere Vorkommnisse: Jan-Niklas Forger (FC Sterkrade 72) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (88.).
FC Welheim – TB Oberhausen 1889 2:1
FC Welheim: Nils Etienne Hoffmann, Hussein El-Dimassi, Daniel Galonska, Altan Gündogdu, Sabri Kayali, Ibrahim Tug (86. Felix Mika Matheis), Izzet Avci (54. Ramazan Akyüz), Robin Jobst (70. Amar Sogolj), Kofi Darko Wilson (86. Ali Riza Karakus), Ali Al Hakim, Özgür Erdogan (57. Pascal Patrick Kaluza) - Trainer: Ramazan Karakus
TB Oberhausen 1889: Prince Pieritz, Dustin Wagner, Sebastian Maier, Julian Miguel Peitsch, Abd-Manaf Tchazodi, Erhan Demir (46. Patrick Grindel), Felix Pietsch, Justin Andre Partenheimer, Marvin Dipold, Orhan Bozcali (56. Damian Jerome Peitsch), Louis Victor Mietzsch - Trainer: Daniel Coers
Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Felix Pietsch (21.), 1:1 Robin Jobst (34.), 2:1 Kofi Darko Wilson (73.)
Glück-Auf Sterkrade – BV Osterfeld 1919 5:1
Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Andre-Maurice Ochmann (80. Adem Incebacak), Carsten Weißert (23. Nevio Flore), Ardit Jashari (75. Emin Tosun), Patrick Martin Camposeo, Benjamin Rüddel, Marvin Augenstein (46. Gabriel Pietzka), Jorden Kleinallermann (81. Fabrice Terjung), Kevin Zülsdorf, Nico Gabriele, Timo Hendel - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura - Co-Trainer: Marvin Buhlmann
BV Osterfeld 1919: Adnan Laroshi, Ensar Bicak (46. Nico Ljubic), Aiman Rump, Enes Can, Barkin Cömert (56. Hasan Darici), Abdullah Baydar (56. Dustin Masek), Sien Greven, Lennard Stratenhoff, Selahattin Güner (64. Isa Caltepe), Timo Mrozek, Harun Al - Trainer: Okay Özkan - Trainer: Adem Saglam
Schiedsrichter: Niklas Menrath - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Sien Greven (6.), 1:1 Kevin Zülsdorf (9.), 2:1 Timo Hendel (51.), 3:1 Timo Hendel (54.), 4:1 Timo Hendel (67.), 5:1 Timo Hendel (70.)
Gelb-Rot: Dustin Masek (83./BV Osterfeld 1919/)
V Adler Osterfeld – 1. FC Hirschkamp 3:3
SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Erdem Saglam, Gentrit Bajraj, Serdar Dogan (85. Pierre Henscheid), Okan Demircan, Justin Montberg, Philipp Herrmann, Soufian El Hamouti, Abdelaziz Boukdir, Tobias Hauner - Co-Trainer: Christian Kinowski - Trainer: Christoph Tapinos
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek, Okan Aslantin (71. Burak Taspinar), Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Danny Steinmetz, Mehmet Kalayci (46. Ahmet Büyüköztürk), Mehmet Kafli (80. Alihan Özcan), Mirac Bayram, Sertan Erdogan, Emrullah Bayhoca, David Fojcik - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
Schiedsrichter: Nico Alak - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Tobias Hauner (10. Foulelfmeter), 2:0 Justin Montberg (39.), 2:1 Emrullah Bayhoca (48.), 2:2 Mehmet Kafli (65.), 3:2 Okan Demircan (90.+4), 3:3 Emrullah Bayhoca (90.+6 Foulelfmeter)
Blau-Weiß Fuhlenbrock – TSV Safakspor Oberhausen 5:2
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Robin Göbler, David Gajda, Nico Große-Beck (68. Marvin Polak), Lukas Wischermann, Justin Straßek (78. David Overfeld), Philip Kaczmar (78. Felix Mühlberg), Jannis Pröschold, Joel Zander (59. Halil Memisoglu), Fabian Böhnke, Niklas Balsliemke-Louven, Lennart Espenhahn (45. Lukas Espenhahn) - Trainer: Adrian Reiß - spielender Co-Trainer: Justin Straßek
TSV Safakspor Oberhausen: Cihan Saracbasi, Said-Ihsan Akkaya (66. Emre Erdogan), Emre Gülsen, Yusuf Arslanbas, Serhat Erdogan, Mert Özsoy, Ibrahim Akkaya, Till Heilmann (75. Seyyid-Muhammed Akkaya), Cüneyt Türk (83. Talha Yamakli), Cihad Saral (78. Eray Erol), Dogukan Kara (56. Semih Akdogan) - Trainer: Tuncay Aksoy - Co-Trainer: Erdal Yaprak
Schiedsrichter: Lenny Paul Kortz (Oberhausen) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Mert Özsoy (28.), 1:1 Niklas Balsliemke-Louven (39.), 2:1 Niklas Balsliemke-Louven (51.), 3:1 Niklas Balsliemke-Louven (75.), 4:1 Lukas Espenhahn (78.), 5:1 Niklas Balsliemke-Louven (88.), 5:2 Emre Erdogan (90.)
DJK Arminia Klosterhardt II – SC Buschhausen 1912 0:1
DJK Arminia Klosterhardt II: Christopher Hübers, Kevin Ritter, Connor Roth, Marc Gronek, Marius Broß, Jeremy Wehres, Marcel Wroblewski, Jesse Sauceda (46. Yannick Wykrota), Okan Muzaffer Baydar (46. Tim Synnberg), Simon Steinberg, Johnathan Rey Sauceda - Trainer: Andreas Bovenz
SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Nils Bothe, Andre Busch (90. Dominik Teschke), Paul Okon, Nico Lambertz (60. Nico Goronzy), Emre Kuzdere, Joshua Tettesen Agougno, Artur Veselov, Kevin Enrico Wilkes (46. Amet Zeki), Pascal Wickert, David Pop (70. Martin Tadic) - Co-Trainer: Dennis Wichert - Trainer: Marcus Behnert
Schiedsrichter: Berkan Candan (Oberhausen) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Artur Veselov (90.+2)
VfR 08 Oberhausen – FC Welheim II 2:2
VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Enes Aslan (85. Christian Geber), Mathias Henkemeyer (73. Lars Bruckwilder), Levin Jubt, Jannik Haferkamp (59. Can Luca Gad), Sebastian Stollen, Mirco Baumgarten, Eray Aslan, Julian Birkholz, Nick Blanke, Gino Schlipper - Trainer: Paul Schendzielorz
FC Welheim II: Burak Candir, Arif Yalcin, Onur Duman (24. Aldin Kaltak), Tolga Kocbey, Nabil Walid Mawas, Emre Can Önal, Turgut Senyüz, Cüneyt Kilic, Kaan Semiz, Oktay Cin - Trainer: Murat Cebeci
Schiedsrichter: Oguz Gülen - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Julian Birkholz (17.), 2:0 Julian Birkholz (22.), 2:1 Tolga Kocbey (28.), 2:2 Aldin Kaltak (58.)
21. Spieltag
27.02.26 1. FC Hirschkamp - Blau-Weiß Fuhlenbrock
27.02.26 TSV Safakspor Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt II
01.03.26 Spvgg Sterkrade-Nord II - VfR 08 Oberhausen
01.03.26 BV Osterfeld 1919 - SV Adler Osterfeld
01.03.26 TB Oberhausen 1889 - Glück-Auf Sterkrade
01.03.26 FC Sterkrade 72 - FC Welheim
01.03.26 SC Buschhausen 1912 - SC Buschhausen 1912 II
01.03.26 FC Welheim II - SV Sarajevo Oberhausen
