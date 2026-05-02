Achtungserfolg: Schweinfurt 05 ärgert auch 1860

Vor gut 9.000 Zuschauern in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion hat der 1. FC Schweinfurt 05 am Samstagnachmittag bei herrlichen, frühsommerlichen Bedingungen einen Achtungserfolg einfahren können. Wie schon zuletzt in Mannheim und zuvor zuhause gegen Hansa Rostock fuhren die Schnüdel einen Punkt ein und trennten sich von 1860 München mit 1:1.
1. FC Schweinfurt 05 – TSV 1860 München 1:1 (1:1)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Nick Doktorczyk, Leonard Langhans (80. Michael Dellinger), Lucas Zeller, Nikolaos Vakouftsis, Kristian Böhnlein (63. Joshua Endres), Devin Angleberger, Sebastian Müller, Tim Latteier, Nico Grimbs (63. Johannes Geis)
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Sean Dulic (61. Marvin Rittmüller), Tim Danhof, Raphael Schifferl, Manuel Pfeifer, Siemen Voet, Thore Jacobsen, Kevin Volland (76. David Philipp), Damjan Dordan (76. Xaver Kiefersauer), Florian Niederlechner (61. Patrick Hobsch), Sigurd Haugen (90. Justin Steinkötter)
Schiedsrichter: Timon Oliver Schulz (Lehrte) - Zuschauer: 9036
Tore: 1:0 Sebastian Müller (27.), 1:1 Sigurd Haugen (31.)