Achtungserfolg: Schweinfurt 05 ärgert auch 1860

Die Sechzig-Fans machten in Schweinfurt mal wieder mehr Betrieb als ihre Mannschaft auf dem Rasen. – Foto: Ryan Evans

Vor gut 9.000 Zuschauern in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion hat der 1. FC Schweinfurt 05 am Samstagnachmittag bei herrlichen, frühsommerlichen Bedingungen einen Achtungserfolg einfahren können. Wie schon zuletzt in Mannheim und zuvor zuhause gegen Hansa Rostock fuhren die Schnüdel einen Punkt ein und trennten sich von 1860 München mit 1:1.



Für beide Teams ist im Endspurt der Saison sportlich die Luft raus - und das merkte man dem Spiel auch an. In einer Partie auf sehr überschaubarem Drittliga-Niveau gingen die Hausherren in der 27. Minute durch Sebastian Müller mit 1:0 in Führung. Die uninspirierten Gäste aus München hatten schnell eine Antwort auf Lager in Person von Goalgetter Sigurd Haugen, der mit seinem 16. Saisontor zum 1:1 ausglich (31.) Den Norweger würden die Löwen freilich halten, ob sich der 28-Jährige allerdings ein weiteres Jahr 3. Liga antut, bleibt abzuwarten.



Das war`s dann auch schon mit den großen Höhepunkten. Erfreulich noch aus Sicht der Sechziger: Xaver Kiefersauer, Kapitän der Bayernliga-Mannschaft, feierte sein Debüt in der ersten Mannschaft. Schweinfurt ist damit seit vier Partien unbesiegt, bei den Löwen trudelt eine enttäuschende Spielzeit aus. Aus Sicht der "Blauen" bleibt noch das Totopokal-Finale am 23. Mai gegen die Würzburger Kickers, den Erzrivalen der Schweinfurter.

1. FC Schweinfurt 05 – TSV 1860 München 1:1 (1:1)

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Nick Doktorczyk, Leonard Langhans (80. Michael Dellinger), Lucas Zeller, Nikolaos Vakouftsis, Kristian Böhnlein (63. Joshua Endres), Devin Angleberger, Sebastian Müller, Tim Latteier, Nico Grimbs (63. Johannes Geis)

TSV 1860 München: Thomas Dähne, Sean Dulic (61. Marvin Rittmüller), Tim Danhof, Raphael Schifferl, Manuel Pfeifer, Siemen Voet, Thore Jacobsen, Kevin Volland (76. David Philipp), Damjan Dordan (76. Xaver Kiefersauer), Florian Niederlechner (61. Patrick Hobsch), Sigurd Haugen (90. Justin Steinkötter)

Schiedsrichter: Timon Oliver Schulz (Lehrte) - Zuschauer: 9036

Tore: 1:0 Sebastian Müller (27.), 1:1 Sigurd Haugen (31.)