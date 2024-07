Achtelfinale im Regensburger Pokal ausgelost

Es geht Schlag auf Schlag im Regensburger Totopokal. Gerade erst ist die 2. Runde beendet worden, da steht das Achtelfinale schon vor der Tür. Nach Spielende der letzten Zweitrundenpartie Türk Genclik Regensburg gegen FSV Prüfening (0:2) wurde am Donnerstagabend ausgelost, wer in der Runde der letzten 16 gegeneinander antritt. Herausgekommen sind einige interessante Paarungen.

Unter anderem kommt es zwischen dem SC Regensburg und Prüfening sowie zwischen Hainsacker und Wenzenbach zu Duellen zweier Süd-Bezirksligisten. Sieben Bezirksligisten sind im Gesamten noch im Rennen. Gesucht wird der Nachfolger des FC Kosova Regensburg. Bei zweitgenanntem Spiel trifft Günter Brandl, der neue Trainer in Wenzenbach, auf seinen ehemaligen Verein. Spannend dürfte auch werden, wer sich bei Burgweinting gegen Thalmassing oder Riedenburg gegen Ligakonkurrent Pirkensee-Ponholz durchsetzen wird. Als einziger A-Klassist ist der FC Rosenhof-Wolfskofen noch im Rennen.



Regelspieltag fürs Achtelfinale ist Mittwoch, der 31. Juli, um 18.30 Uhr. „Die Vereine können allerdings ab der Auslosung spielen und müssen die Runde bis spätestens 18. August absolviert haben“, klärt Regensburgs Kreisvorsitzender Harald Greß auf. Das ein oder andere Match könnte sich also noch nach vorne oder hinten verschieben. Nach wie vor hat die klassenniedere Mannschaft Heimrecht. In der 2. Runde hatten mit Tegernheim und Breitenbrunn bereits zwei Bezirksligisten die Segel gestrichen. Folgen weitere Überraschungen?





Das sind die Paarungen des Achtelfinals:



SV Obertraubling – FC Viehhausen

SV Burgweinting – FC Thalmassing

SC Regensburg – FSV Prüfening

TV Riedenburg – ATSV Pirkensee-Ponholz

FC Oberhinkofen – TSV Beratzhausen

SpVgg Hainsacker – SV Wenzenbach

SG Peising / Bad Abbach II – FC Pielenhofen-Adlersberg

FC Rosenhof-Wolfskofen – ASV Undorf





