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»Abwehrspieler mit Gardemaß«: Deggendorf schnappt sich Studenten
Der 20-jährige Oberbayer Max Eichlinger soll den Konkurrenzkampf in der Hintermannschaft der Donaustädter beleben
von Thomas Seidl · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Der Student Maximilian Eichlinger hat sich der SpVgg GW Deggendorf angeschlossen – Foto: Johannes Traub
Die SpVgg GW Deggendorf startet am heutigen Dienstagabend unter dem neuen Trainer Wolfgang Kammerl in die Vorbereitung. Neben Rückkehrer Arian Spahiu von der SpVgg Osterhofen wird es mit Maximilian Eichlinger einen weiteren externen Neuzugang geben. Der 20-jährige Abwehrspieler wechselt vom oberbayerischen Kreisliga-Meister FC Hitzhofen-Oberzell an die Trat und ist seit vergangenen Herbst studienbedingt in Deggendorf.
"Max hat bei uns angeklopft und möchte gerne den nächsten Schritt in seiner Laufbahn machen. Er zählte in seinem Team zu den Leistungsträgern und ist ein Verteidiger mit Gardemaß. Beim VfB Eichstätt und der DJK Ingolstadt hatte er zudem eine gute Jugendausbildung. Wir sind überzeugt, dass er den Konkurrenzkampf in unserem Abwehrverbund beleben wird", meint Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer. Zum Titelgewinn seiner Farben in der Kreisliga Donau/Isar 1 steuerte der Neu-Deggendorfer immerhin vier Treffer bei - eine respektable Marke für einen Abwehrspieler.
Fünf der sechs U19-Spieler, die dem Kader der Herrenmannschaft angehören mit Sportkoordinator Andreas Schäfer (re.) – Foto: Verein
Zudem gehören neben dem aus der U19 altersbedingt ausscheidenden Luis Weber mit Jan Geier, Vincent Hofmann, Daniel Breu, Elias Straubinger, Felix Wolff und Luis Fritz ab sofort sechs Nachwuchskräfte dem Kammerl-Aufgebot an, die aber allesamt noch Spielrecht bei den A-Junioren haben. "Wir wollen unsere Talente in den Herrenbereich heranführen und wenn Bedarf besteht, auch einsetzen. Damit sind wir in der Vergangenheit bereits gut gefahren und werden das auch weiterhin so praktizieren", betont Schäfer.
Am Samstag (18 Uhr) steht für Groll, Garhammer und Kameraden das erste Testspiel auf heimischen Geläuf gegen den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Oberschneiding auf dem Programm. Vereinbart sind außerdem weitere Probeläufe gegen den FSV Landau, FSV VfB Sraubing und TB 03 Roding sowie dem Landesligisten FC Dingolfing.