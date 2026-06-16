»Abwehrspieler mit Gardemaß«: Deggendorf schnappt sich Studenten

Der Student Maximilian Eichlinger hat sich der SpVgg GW Deggendorf angeschlossen – Foto: Johannes Traub

Die SpVgg GW Deggendorf startet am heutigen Dienstagabend unter dem neuen Trainer Wolfgang Kammerl in die Vorbereitung. Neben Rückkehrer Arian Spahiu von der SpVgg Osterhofen wird es mit Maximilian Eichlinger einen weiteren externen Neuzugang geben. Der 20-jährige Abwehrspieler wechselt vom oberbayerischen Kreisliga-Meister FC Hitzhofen-Oberzell an die Trat und ist seit vergangenen Herbst studienbedingt in Deggendorf.

"Max hat bei uns angeklopft und möchte gerne den nächsten Schritt in seiner Laufbahn machen. Er zählte in seinem Team zu den Leistungsträgern und ist ein Verteidiger mit Gardemaß. Beim VfB Eichstätt und der DJK Ingolstadt hatte er zudem eine gute Jugendausbildung. Wir sind überzeugt, dass er den Konkurrenzkampf in unserem Abwehrverbund beleben wird", meint Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer. Zum Titelgewinn seiner Farben in der Kreisliga Donau/Isar 1 steuerte der Neu-Deggendorfer immerhin vier Treffer bei - eine respektable Marke für einen Abwehrspieler.







Fünf der sechs U19-Spieler, die dem Kader der Herrenmannschaft angehören mit Sportkoordinator Andreas Schäfer (re.) – Foto: Verein

Zudem gehören neben dem aus der U19 altersbedingt ausscheidenden Luis Weber mit Jan Geier, Vincent Hofmann, Daniel Breu, Elias Straubinger, Felix Wolff und Luis Fritz ab sofort sechs Nachwuchskräfte dem Kammerl-Aufgebot an, die aber allesamt noch Spielrecht bei den A-Junioren haben. "Wir wollen unsere Talente in den Herrenbereich heranführen und wenn Bedarf besteht, auch einsetzen. Damit sind wir in der Vergangenheit bereits gut gefahren und werden das auch weiterhin so praktizieren", betont Schäfer.