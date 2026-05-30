»Abschlussstark und variabel einsetzbar«: Spahiu zurück in Deggendorf Der 21-jährige Offensivmann greift nach einer längeren Fußball-Auszeit wieder bei Grün-Weiß an von Thomas Seidl · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer (li.) mit Rückkehrer Arian Spahiu – Foto: Verein

In den letzten 12 Monaten ist es ruhig um Arian Spahiu geworden. Der 21-jährige wechselte in der Winterpause der Vorsaison von der SpVgg Hankofen-Hailing zur SpVgg Osterhofen und band sich vertraglich bis zum 30. Juni 2027 an die Herzogstädter. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga verabschiedete sich der torgefährliche Linksfuß - der für die SpVgg GW Deggendorf als blutjunger Kicker in 38 Landesliga-Partien 12 Treffer erzielte - allerdings und legte seither eine Auszeit ein. Nun greift Spahiu wieder an und wird künftig wieder an der Trat stürmen.

"Nach einer einjährigen Fußball-Pause juckt es mich wieder. Ich wohne in Deggendorf, hatte bei dem Verein vor meinem Wechsel nach Hankofen eine richtig gute Zeit und will meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der Bezirksliga vorne mitspielen. Kurzfristig geht es für mich persönlich darum, schnellstmöglich wieder spielfit zu werden. Dafür werde ich hart arbeiten, um die ich in mich gesetzten Erwartungen erfüllen zu können", verrät der Jungspund.











Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer ist von den Fähigkeiten des Rückkehrers überzeugt: "Arian wohnt in Deggendorf und hat eine sportliche Vergangenheit bei uns im Verein. Der Kontakt ist nie abgerissen und wir freuen uns, dass er künftig wieder das grün-weiße Trikot tragen wird. Ari ist offensiv variabel einsetzbar, ist abschlussstark und wird unser Offensivspiel bereichern. Allerdings muss er nach einer doch ziemlich langen Pause erst wieder fit werden. Wenn er das ist, kann er uns weiterhelfen und das erhoffen wir uns natürlich auch. Bedanken möchte ich mich bei Werner Sixt von der SpVgg Osterhofen für die unkomplizierte Abwicklung des Wechsels." Der Fußballchef der Grün-Weißen möchte noch mindestens einen weiteren Transfer tätigen: "In der Defensive wollen wir unbedingt noch etwas machen."