Abwehr-Allrounder für Heiligenstadt Der 1. SC 1911 Heiligenstadt begrüßte in dieser Woche einen Neuzugang für den Defensivbereich.rnrn

Vorbereitungsstart unter der Woche

Am Dienstag startete die Mannschaft von Marco Wehr in die Vorbereitung auf die Restsaison. Auch Patrick Stankovic war beim Trainingsauftakt dabei. Bisher haben die Kurstäder zwei Freundschaftsspiele vereinbart. Am 28. Januar geht es gegen den SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen. Eine Woche später am 4. Februar reist der 1. SC 1911 zum Lichtenauer FV (Gruppenliga Nord Hessen). Der Rückrundenstart findet am 11. Februar gegen den Tabellenzweiten Wismut Gera im heimischen Gesundbrunnenstadion statt.