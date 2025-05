Abstiegsrelegation in der Bezirksliga: Teilnehmer, Paarungen & Termine

So läuft die Relegation ab

Anders als beim Aufstieg in die Landesliga läuft die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt nicht in einer Dreiergruppe ab. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat schon vor der Saison die drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgelost, deren Gewinner die Klasse halten und deren Verlierer in die Kreisliga A absteigen. An dieser Relegation müssen/dürfen die sechs Tabellenfünfzehnten teilnehmen.

Hinspiele ab Mittwoch, 4. Juni, 19.30 Uhr:

Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 4 - Fünfzehnter Bezirksliga 1

Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 3 - Fünfzehnter Bezirksliga 5

Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 6 - Fünfzehnter Bezirksliga 2





Rückspiele ab Pfingstsonntag, 8. Juni, 15 Uhr:

Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 1 - Fünfzehnter Bezirksliga 4

Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 5 - Fünfzehnter Bezirksliga 3

Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 2 - Fünfzehnter Bezirksliga 6

Wahrscheinliche Teilnehmer an der Relegation

Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 4 - Fünfzehnter Bezirksliga 1

Bezirksliga 4: Alemannia Pfalzdorf wäre aktuell der Teilnehmer, TSV Krefeld-Bockum, TuS Xanten, VfL Repelen und VfB Uerdingen könnten aber noch auf Platz 15 abrutschen.

Bezirksliga 1: Der HSV Langenfeld steht auf Platz 15, es mischen aber auch noch der TSV Urdenbach, der SSV Berghausen und Ratingen 04/19 II mit.

Paarung aktuell: Alemannia Pfalzdorf - HSV Langenfeld

_____

Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 3 - Fünfzehnter Bezirksliga 5

Bezirksliga 3: Es läuft aktuell auf die SpVg Odenkirchen hinaus, die sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und sechs Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz hat. Neun Zähler sind noch zu vergeben.

Bezirksliga 5: Die Sportfreunde Königshardt würden derzeit noch um den Klassenerhalt bangen, aber das Rennen ist eng. Der FC Sterkrade 72 und Fortuna Bottrop wollen noch den Abstiegsplatz verlassen, der TV Voerde und Arminia Lirich haben jeweils einen knappen Vorsprung auf Königshardt.

Paarung aktuell: SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Königshardt

_____

Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 6 - Fünfzehnter Bezirksliga 2

Bezirksliga 6: Der TSV Bruckhausen müsste aktuell in die Verlängerung der Saison gehen, vor dem 32. Spieltag steckt nur noch der 1. FC Mülheim-Styrum im Kampf um den Klassenerhalt.

Bezirksliga 2: Der Vertreter aus Duisburg muss in jedem Fall in den Fußballkreis Wuppertal-Niederberg reisen, so viel ist schon sicher. Germania Wuppertal hat drei Spieltage vor Schluss drei Zähler mehr als der SC Velbert II, der zurzeit direkt absteigen würde. Der direkte Klassenerhalt ist für Germania Wuppertal unwahrscheinlich.

Paarung aktuell: TSV Bruckhausen - Germania Wuppertal

_____

Wichtig: Die Mannschaft mit den meisten Punkten nach zwei Spielen ist der Gesamtsieger und hält die Klasse. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Herrscht auch hier Gleichstand, gewinnt das Team mit den mehr erzielten Toren. Besteht auch dann noch Gleichstand, wird der Sieger im Rückspiel durch das Elfmeterschießen ermittelt - nachzulesen beim Fußballverband Niederrhein (FVN) an dieser Stelle.

Sollten Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Relegationsteilnehmer nötig sein, haben die Entscheidungsspiele natürlich Vorrang. Die Relegation würde terminlich nach hinten verschoben werden. Wahrscheinliche Termine in diesem Fall:

Sonntag, 15. Juni 2025

Mittwoch, 18. Juni 2025

Sonntag, 22. Juni 2025

____