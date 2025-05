Relegation zur Landesliga: Gruppen, Teilnehmer und Termine

Insgesamt steigen acht Teams aus der Bezirksliga in die Landesliga auf: Direkt hochgehen die Meister, zudem dürfen sich auch noch zwei Vizemeister über den Aufstieg freuen. Die sechs Vizemeister gehen in die Relegation, treten in zwei Dreiergruppen gegeneinander an und ermitteln so noch zwei Aufsteiger. Welche Vereine im Rennen sind, wie die Gruppen aussehen und wann die Spiele stattfinden sollen.