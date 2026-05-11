Abstiegskracher & Verfolgerduelle: Vote jetzt für das Spiel der Woche

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr DJK Arminia Eilendorf Eilendorf FC Germania Freund Freund 15:00 PUSH



DJK Arminia Eilendorf – Germania Freund (Kreisliga A Aachen)

In der Kreisliga A Aachen spitzt sich der Überlebenskampf am Tabellenende zu. Das Schlusslicht Arminia Eilendorf empfängt Germania Freund, die lediglich einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Trotz der prekären Lage bleibt die Hoffnung bei der Arminia groß: Der Klassenerhalt ist rechnerisch weiterhin aus eigener Kraft möglich, da die abgebrochene Partie gegen Burtscheid – aufgrund einer Verletzung des Schiedsrichters – noch neu bewertet bzw. angesetzt wird. Nach dem torreichen 3:6 im ersten Saisonvergleich ist die Friedemann-Elf auf Stabilität bedacht, um die „rote Laterne“ abzugeben.





FC Wegberg-Beeck – SSV Merten (Mittelrheinliga)

Es ist das Duell zweier Teams, die man vor der Saison noch weiter vorne gesehen hat: Während der FC Wegberg-Beeck am vergangenen Wochenende eine überraschende Niederlage gegen Hennef einstecken musste, reist der SSV Merten als „Riesentöter“ an. Die Kilic-Truppe hat nach dem Sieg über Tabellenführer Bergisch Gladbach die Top-3 der Mittelrheinliga fest im Visier. Die Zeh-Elf hingegen benötigt eine Reaktion, um den sechsten Tabellenplatz zurückzuerobern und die Euphorie der Gäste im Keim zu ersticken.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf SV Breinig Breinig 15:00 PUSH



SV Eilendorf – SV Breinig (Landesliga Staffel 2)

Für den SV Breinig beginnt am Wochenende die Zeit der ultimativen Aufholjagd. Will die Ruhrig-Elf noch einmal ernsthaft in den Kampf um den zweiten Tabellenplatz eingreifen, ist ein Sieg in Eilendorf alternativlos. Derzeit beträgt der Rückstand auf den Aufstiegsaspiranten Zülpich vier Zähler. Die Statistik spricht für die Gäste: Bereits im Hinspiel bewies Breinig langen Atem und sicherte sich durch drei Treffer in der Schlussviertelstunde einen 3:0-Erfolg.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr Rhenania Richterich Richterich SC Erkelenz Erkelenz 15:00 PUSH



Rhenania Richterich – SC Erkelenz (Bezirksliga Staffel 4)

Der SC Erkelenz schlüpfte zuletzt erfolgreich in die Rolle des Spielverderbers, als man die vorzeitige Meisterschafts von Eicherscheid frühzeitig verhinderte. Der Absteiger strebt nun an, diese Form auch in Richterich zu bestätigen, um sich im oberen Drittel festzusetzen. Für die Gastgeber steht jedoch deutlich mehr auf dem Spiel: Mit 27 Punkten balanciert die Mannschaft von Nick Capellmann am Rande des Abstiegsstrudels – punktgleich mit dem TV Konzen auf dem ersten Abstiegsrang.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Alemannia Mariadorf Mariadorf VfR Würselen Würselen 15:00 live PUSH



Alemannia Mariadorf – VfR Würselen (Bezirksliga Staffel 4)

Der VfR Würselen ist die Mannschaft der Stunde im Tabellenkeller: Drei Siege in Folge katapultierten das Team von Tim Gerhards vorerst aus der Gefahrenzone. Doch die Sicherheit ist trügerisch, da lediglich ein magerer Punkt als Puffer zum Abstiegsplatz verbleibt. In Mariadorf ist man gewarnt. Während der VfR im Hinspiel in Überzahl lediglich einen Teilerfolg verbuchte, zählt im aktuellen Endspurt für die Gerhards-Schützlinge nur ein weiterer Dreier, um den Schwung der letzten Wochen zu veredeln.