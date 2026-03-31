Abstiegskandidaten können Siegfried Materborn helfen

Kreisliga A Kleve-Geldern: Während für Siegfried Materborn ein knackiges Auswärtsspiel bei SV Sevelen ansteht, treffen die Verfolger auf die Abstiegskandidaten. Ungleiche Duelle sind garantiert, aber auch eins auf Augenhöhe im Keller: Alemannia Pfalzdorf II trifft auf den SV Issum. So läuft Spieltag 22!
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Issum - SV Nütterden
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - TSV Nieukerk
So., 12.04.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - 1. FC Kleve II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Sevelen
So., 12.04.26 15:15 Uhr Uedemer SV - FC Aldekerk
So., 12.04.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SGE Bedburg-Hau II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Veert - Grün-Weiß Vernum
So., 12.04.26 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - Alemannia Pfalzdorf II
24. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:45 Uhr 1. FC Kleve II - Siegfried Materborn
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Nütterden - BV Sturm Wissel
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Issum
So., 19.04.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 19.04.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Walbeck
So., 19.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - TSV Nieukerk
So., 19.04.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Uedemer SV
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Veert
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: