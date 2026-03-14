Abstiegskampf pur in Holzheim

Denn nach den vier Punkten aus den beiden jüngsten Partien bietet sich den Holzheimern in dieser Sechs-Punkte-Partie die Gelegenheit, sich auf neun Zähler von der Truppe aus dem Bocholter Stadtteil abzusetzen und sich dem breiten Tabellenmittelfeld weiter anzunähern. Andererseits besteht die Gefahr, dass Biemenhorst im Falle eines Sieges bis auf drei Punkte herankommt und den Abstiegskampf noch enger gestaltet. Das gelang der Truppe von Trainer Marc Gebler erst am vergangenen Wochenende, als sie daheim gegen den VfB Homberg glatt mit 3:0 gewann und damit die Gäste, die vor der Pause zwei Platzverweise hinnehmen mussten, ganz tief in den Abstiegsstrudel mit hineinzog.

Es gibt für Holzheim, das im Hinspiel mit 4:2 erfolgreich war, viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren. Doch HSG-Coach Jesco Neumann geht nicht davon aus, dass das Nervenkostüm seiner Mannschaft dieser Konstellation nicht standhält. „Das sind wir abgehärtet, letzte Woche war das auch ein sehr wichtiges Spiel“, erklärt Neumann mit Blick auf das Kellerduell beim SV Sonsbeck, in dem aus einem 0:2-Rückstand in der Nachspielzeit ein 2:2 wurde. Aber auch beim 1:0-Sieg zum Rückrundenauftakt in Kleve hatten die Holzheimer Kicker unter Beweis gestellt, dass sie mit Drucksituationen durchaus umzugehen verstehen.

"Kämpfen, kratzen, beißen“

Wobei Jesco Neumann trotz aller Wichtigkeit der Partie ohnehin ziemlich entspannt ist. „Klar wollen wir uns absetzen, aber für uns hängt nicht alles von diesem Spiel ab. Da kommen ja noch einige Partien. Für Biemenhorst geht es um deutlich mehr“, meint der Trainer der Holzheimer, der deswegen davon ausgeht, dass es am Sonntag weniger um Taktik und spielerische Finesse gehen wird. Vielmehr werde der Gegner alles in die Waagschale werfen. „Kämpfen, kratzen, beißen“, benennt Neumann den für den Abstiegskampf typischen Dreiklang und leitet daraus auch den Arbeitsauftrag für die Seinen ab: „Wir müssen von der ersten Minute an dagegenhalten.“