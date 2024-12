Abstiegskampf in Aspach: VfB Stuttgart II erwartet Waldhof Mannheim

– Foto: Pressefoto Eibner

Am Samstag um 16:30 Uhr hat die U21 des VfB Stuttgart den SV Waldhof Mannheim in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach zu Gast (Tickets gibt es im Online-Shop oder an der Tageskasse). Nach einem Heimsieg (3:2 gegen die SpVgg Unterhaching) und einem Remis (2:2 beim SC Verl) will die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler den positiven Trend fortsetzen. Allerdings muss der VfB Coach mit einem personellen Engpass kämpfen, denn auf fünf Spieler muss er verzichten. Benjamin Boakye wurde nach seiner Roten Karte für zwei Spiele gesperrt, Michael Glück fehlt mit einem Bänderriss im Sprunggelenk, Christopher Olivier fällt mit einer Knöchelfraktur aus und Nicolas Sessa (Knieoperation) sowie David Tritschler (Oberschenkelverletzung) fehlen ebenfalls. „Es wird ein sehr zweikampfbetontes Spiel werden, der Waldhof verfügt aber auch über eine gute individuelle Qualität und ist bei Standards gefährlich“, sagt Markus Fiedler vor der Begegnung am Samstagnachmittag. Der SVW steht mit 20 Punkten aktuell auf dem zwölften Platz in der 3. Liga. Seit dem Amtsantritt von Bernhard Trares, der seit dem sechsten Spieltag auf der Trainerbank sitzt, holten die Mannheimer 18 Punkte. „Seither ist das Team noch stabiler, lässt wenig Torchancen zu und tritt sehr diszipliniert auf“, führt Markus Fiedler weiter aus. Dabei wird die WIRmachenDRuck Arena wohl in Mannheimer Hand sein, denn 1.500 Waldhof-Fans haben sich angekündigt.

Infos Beim Heimspiel der U21 am Samstag um 16:30 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena gegen den SV Waldhof Mannheim wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Am ZOB Backnang stehen kostenlose Shuttlebusse (von 14 Uhr bis 16 Uhr) bereit. Alternative Parkmöglichkeiten gibt es zudem im Industriegebiet in Aspach in der Benzstraße bei den Firmen Just Pack, Höfliger und der Bäckerei Übele. Die Arena ist fußläufig in 15 Minuten erreichbar. --- U19