Abstiegsendspiel! Die letzte Chance für den Wahlscheider SV

Der Wahlscheider SV braucht einen Sieg gegen die SV Deutz 05 II – Foto: Christoph Tiroux

Auf dem Papier haben alle Kellerkinder in Staffel 2 der Bezirksliga eine sehr komfortable Situation: Durch die Rückzuge des SV Vorgebirge und des SV Niederbachem steigt nur eine Mannschaft sportlich in die Kreisliga A ab. Der Kampf gegen den Abstieg hat sich in den vergangenen Wochen stark zu einem Zweikampf entwickelt: Dabei hat sich die SV Deutz 05 II (18 Punkte) mit dem 2:1-Sieg über den TuS Buisdorf etwas vom Wahlscheider SV (12 Punkte) abgesetzt. Nun treffen Wahlscheid und Deutz direkt aufeinander.