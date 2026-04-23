 2026-04-23T13:43:33.969Z

Spielvorbericht

Abstiegsendspiel! Die letzte Chance für den Wahlscheider SV

Bezirksliga, Staffel 2: Der Wahlscheider SV bittet mit der SV Deutz 05 | den letzten echten Abstiegskonkurrenten zum direkten Duell.

von Niklas Bien · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser
Der Wahlscheider SV braucht einen Sieg gegen die SV Deutz 05 II
Der Wahlscheider SV braucht einen Sieg gegen die SV Deutz 05 II – Foto: Christoph Tiroux

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BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Auf dem Papier haben alle Kellerkinder in Staffel 2 der Bezirksliga eine sehr komfortable Situation: Durch die Rückzuge des SV Vorgebirge und des SV Niederbachem steigt nur eine Mannschaft sportlich in die Kreisliga A ab. Der Kampf gegen den Abstieg hat sich in den vergangenen Wochen stark zu einem Zweikampf entwickelt: Dabei hat sich die SV Deutz 05 II (18 Punkte) mit dem 2:1-Sieg über den TuS Buisdorf etwas vom Wahlscheider SV (12 Punkte) abgesetzt. Nun treffen Wahlscheid und Deutz direkt aufeinander.

Der letzte Strohhalm für den Wahlscheider SV

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
15:15live

Gerade für Schlusslicht Wahlscheid ist das direkte Duell wohl der letzte Strohhalm. Bei einem Sieg würde sich der WSV noch einmal auf drei Punkte – und womöglich auch in der Tordifferenz – an die Deutzer Reserve heransaugen. Bei einer Niederlage wären die 05er allerdings im Grunde uneinholbar davongezogen. Reichlich Druck also für die Mannschaft von Trainer Pascale Spies. Was Mut machen dürfte: Das Hinspiel im Oktober entschied der Wahlscheider SV für sich.

Rutscht der SC Uckerath unten rein?

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
15:15

Eine Wahlscheider Sieg hätte derweil auch Folgen für den SC Uckerath. Mit 20 Zählern ist das Bezirksliga-Topteam der vergangenen Jahre zwar noch ein gutes Stück entfernt. Bei dann nur noch fünf Punkten Differenz müsste der SCU den Blick zumindest vorsichtig nach unten richten. Was aber auch klar ist: Uckerath kann alle Sorgen mit einem Heimsieg gegen den MSV Bonn hinter sich lassen. Der MSV, zurzeit Tabellenzehnter, ist aktuell in guter Form und hat kürzlich den Vertrag mit Cheftrainer Mesih Celik verlängert.

Die weiteren Spiele des 24. Spieltags

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
15:30

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So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
15:15

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So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
15:15

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
15:00

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