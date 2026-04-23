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Spielvorbericht
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Abstiegsendspiel! Die letzte Chance für den Wahlscheider SV
Bezirksliga, Staffel 2: Der Wahlscheider SV bittet mit der SV Deutz 05 | den letzten echten Abstiegskonkurrenten zum direkten Duell.
von Niklas Bien · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser
Der Wahlscheider SV braucht einen Sieg gegen die SV Deutz 05 II – Foto: Christoph Tiroux
Auf dem Papier haben alle Kellerkinder in Staffel 2 der Bezirksliga eine sehr komfortable Situation: Durch die Rückzuge des SV Vorgebirge und des SV Niederbachem steigt nur eine Mannschaft sportlich in die Kreisliga A ab. Der Kampf gegen den Abstieg hat sich in den vergangenen Wochen stark zu einem Zweikampf entwickelt: Dabei hat sich die SV Deutz 05 II (18 Punkte) mit dem 2:1-Sieg über den TuS Buisdorf etwas vom Wahlscheider SV (12 Punkte) abgesetzt. Nun treffen Wahlscheid und Deutz direkt aufeinander.
Gerade für Schlusslicht Wahlscheid ist das direkte Duell wohl der letzte Strohhalm. Bei einem Sieg würde sich der WSV noch einmal auf drei Punkte – und womöglich auch in der Tordifferenz – an die Deutzer Reserve heransaugen. Bei einer Niederlage wären die 05er allerdings im Grunde uneinholbar davongezogen. Reichlich Druck also für die Mannschaft von Trainer Pascale Spies. Was Mut machen dürfte: Das Hinspiel im Oktober entschied der Wahlscheider SV für sich.
Eine Wahlscheider Sieg hätte derweil auch Folgen für den SC Uckerath. Mit 20 Zählern ist das Bezirksliga-Topteam der vergangenen Jahre zwar noch ein gutes Stück entfernt. Bei dann nur noch fünf Punkten Differenz müsste der SCU den Blick zumindest vorsichtig nach unten richten. Was aber auch klar ist: Uckerath kann alle Sorgen mit einem Heimsieg gegen den MSV Bonn hinter sich lassen. Der MSV, zurzeit Tabellenzehnter, ist aktuell in guter Form und hat kürzlich den Vertrag mit Cheftrainer Mesih Celik verlängert.