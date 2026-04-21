MSV Bonn bindet Mesih Celik: "Passt ideal zu uns"

Mesih Celik gibt auch in der Spielzeit 2026/27 den Ton beim MSV Bonn an. – Foto: Ismaele Sicorello / Nassim Poo

Der Marokkanische SV Bonn setzt auch in der kommenden Spielzeit auf seinen aktuellen Coach. Wie der Verein bekannt gab, hat Mesih Celik seinen Vertrag verlängert. Der erst 28-Jährige übernahm das Team im Jahr 2025 und hat es seitdem aus dem Tabellenkeller bis in das gesicherte Mittelfeld geführt.

Seit Celik im Herbst des vergangenen Jahres das Ruder übernahm, hat sich beim MSV einiges getan. Nachdem der Klub 2023 den Sprung in die Bezirksliga geschafft hatte, belegt er unter Celik mit dem zehnten Tabellenplatz aktuell die beste Platzierung dieser Ära. Da die Mannschaft im Vergleich zur Konkurrenz noch zwei Spiele weniger absolviert hat, schielen die Verantwortlichen im Saisonendspurt sogar noch auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Besonders die Entwicklung seit dem Winter sorgt für zufriedene Gesichter im Verein. Der sportliche Leiter Areen Mansour sieht in der Verlängerung die logische Konsequenz der jüngsten Resultate: "Mesih hat die Mannschaft Anfang dieser Saison in einer äußerst schwierigen Situation übernommen und ihr neues Leben eingehaucht. Unter ihm sehen wir eine stetige Verbesserung der Mannschaft und vor allem auch einzelner Spieler – dies spiegelt sich nun auch spätestens seit dem Rückrundenstart in den sportlichen Erfolgen wider. Seine Spielphilosophie und sein Charakter passen ideal zu uns und daher sind wir sehr glücklich darüber, dass die gerade erst begonnene Reise mit Mesih in der nächsten Saison weitergeht und wir unsere Ziele für die neue Saison mit ihm erreichen werden."