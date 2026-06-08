„Absoluter Tiefpunkt“: Antdorf/Iffeldorf scheitert gegen Murnau II

Denny Krämer vs Christoph SenftlFußball, Relegation zur Kreisliga, 2026, 2. Spiel, SG Antdorf/Iffeldorf vs TSV Murnau 0:3, Foto: Rabuser. SG bleibt in Kreisklasse. – Foto: Oliver Rabuser

Emotionen blieben weitgehend aus. Vereinzelt erkannte man den Verdruss in den Gesichtern einiger Spieler. Kurz wurde mal am Boden gelegen oder mit bittersüßer Miene mit dem Gegner abgeklatscht. Letztendlich war das Relegationsrückspiel am Freitag nur eine Fortsetzung des Dramas, das sich die SG Antdorf/Iffeldorf drei Tage zuvor selbst aufgehalst hat. Die SG verlor auch den zweiten Akt klar und deutlich mit 0:3 und verdeutlichte damit, dass sie in dieser Besetzung in der Kreisliga rein gar nichts zu suchen hat.

Vom Vorsatz, sich gut zu verkaufen, vielleicht gar für die 1:5-Niederlage revanchieren zu wollen, blieb beim Gang aus der Kabine nichts haften. Es war seitens der Hausherren eine Vorstellung, die den Coach als Mitverantwortlichen sehr nachdenklich machte. Zusammen mit Reserve-Trainer Gerhard Michael saß Jürgen Staiger in der holzverkleideten Wechselbank der SG. Geeint waren beide durch versteinerte Mimik. Gedacht haben beide in etwa: Was zur Hölle war das? „Diese zwei Spiele haben uns vollends in die Realität zurückgeholt“, stellt Staiger klar. „Wer solche Spiele abliefert, hat in der Kreisliga nichts verloren.“ Woran sich der 57-Jährige ganz massiv rieb: „Mit der Annahme des Spiels und des Gegners, aber auch mit der Körpersprache.“