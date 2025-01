Abschied vom Profifußball: Pascal Sohm beendet mit 33 seine Karriere

Ein bewegtes Karriereende

Nach einer Laufbahn, die ihn durch mehrere Spielklassen und Vereine führte, entschied sich Pascal Sohm, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Zuletzt war er für den SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga aktiv, wo er in der Saison 2023/24 in 29 Spielen drei Tore erzielte und einen Assist beisteuerte. Sein Engagement in der Saison 2024/25 bei der Icon League für das Team The Pack hatte noch einmal sechs Tore in einem einzigen Spiel hervorgebracht, doch der Fokus auf das Privatleben überwog schließlich den sportlichen Ehrgeiz.

Von der Oberliga bis zur 2. Bundesliga

Pascal Sohm spielte zunächst beim FSV Hollenbach in der Oberliga Baden-Württemberg, wo er in drei Spielzeiten mit konstanten Torerfolgen überzeugte. Über den SSV Ulm 1846 in der Regionalliga Südwest führte sein Weg 2014 zur SG Sonnenhof Großaspach, mit der er den Sprung in die 3. Liga schaffte.

Seine konstanten Leistungen in Großaspach, wo er in fünf Spielzeiten insgesamt 13 Tore erzielte, machten ihn für höherklassige Vereine interessant. 2018 wechselte er zum Halleschen FC, wo er zwei starke Jahre hatte und in der Saison 2019/20 mit zwölf Treffern einen persönlichen Karrierehöhepunkt erreichte.

Ein Wechsel zur SG Dynamo Dresden brachte ihm schließlich den Aufstieg in die 2. Bundesliga, doch Verletzungen und der Konkurrenzkampf begrenzten seine Einsatzzeiten in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Dennoch zeigte Sohm mit sieben Toren in der 3. Liga 2020/21, dass er auch in schwierigen Situationen torgefährlich bleiben konnte.

Von 2021 bis 2024 setzte er seine Laufbahn beim SV Waldhof Mannheim fort und war dort ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Insgesamt bestritt er in seiner Karriere 236 Spiele in der 3. Liga, in denen er 54 Tore erzielte.

Vielseitig und stets verlässlich

Mit einer Größe von 1,87 Metern war Sohm nicht nur als Mittelstürmer präsent, sondern auch für seine Flexibilität bekannt. Seine körperliche Stärke und sein Einsatz machten ihn zu einem wertvollen Spieler für seine Mannschaften.

Rückblick und Ausblick

Pascal Sohm verabschiedet sich mit Stolz auf eine Karriere, die ihn durch die deutsche Fußballlandschaft führte. Für den SV Waldhof Mannheim und seine vorherigen Vereine bleibt Sohm ein Spieler, der sich immer voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellte. Sein Abschied markiert das Ende einer Laufbahn, die von Professionalität und Leidenschaft geprägt war. Der Fußball verliert einen geradlinigen Spieler, dessen Einsatz über Jahre hinweg geschätzt wurde.

Auf seiner Instagram-Seite teilt Pascal Sohm zu seinem Abschied mit:

Nach reiflicher Überlegung beende ich meine professionelle Fußballkarriere. Der Schritt fällt mir nicht leicht, aber ich gehe ihn bewusst.

Aufgrund der aktuellen Lebenslage kommt für mich ein Wechsel im Profibereich nicht mehr in Frage. Der anstehende Hausbau mit meiner Family und die geographische Gebundenheit haben mich Angebote ablehnen lassen, die ich so vor ein paar Jahren sicherlich nicht abgelehnt hätte. Ich möchte mich nun anderen spannenden und wichtigen Lebensherausforderungen stellen.



Es hat mich als Person erfüllt und macht mich zutiefst dankbar es soweit geschafft zu haben und meinen (Kindheits-)Traum habe leben zu können. Jeden Tag auf dem Fußballplatz stehen zu dürfen, gegen den Ball zu treten und an Spieltagen in vollen Stadien zu spielen… ❤️⚽️



11 Jahre und über 300 Profispiele sowie etliche DFB-Pokal-Schlachten lassen mich demütig zurückblicken auf eine sehr besondere Zeit und Karriere.

Ich danke den Vereinen, all meinen Mitspielern, Trainern, Verantwortlichen, Fans und vor allem meiner Familie und engsten Freunden, die mich auf meinem Weg begleitet haben.



Es war mir eine große Ehre