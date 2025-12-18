Abschied mit emotionalen Worten: Thomann verlässt Schweinfurt 05

Eine Überraschung ist es nicht mehr, aber jetzt ist es auch fix: Martin Thomann verlässt den 1. FC Schweinfurt 05 zum Jahresende. Das hat der 31-jährige Flügelflitzer über seinen Instagram-Account selbst bekanntgegeben.

In seiner Abschiedsbotschaft spart Thomann nicht mit emotionalen Worten: "Nach einem unglaublichen, historischen vergangenen Jahr verabschiede ich mich vom 1. FC Schweinfurt 05. Von Tag eins an habe ich mit großer Leidenschaft und vollem Einsatz für den Verein gespielt und stets mein Bestes gegeben, um zum gemeinsamen Erfolg beizutragen. Ich möchte mich herzlich bedanken für die unvergesslichen Momente, in denen wir gemeinsam den Aufstieg in die 3. Liga geschafft haben. Es war eine grandiose Zeit, geprägt von Teamgeist, Leidenschaft und viel Spaß. Ich wünsche euch allen nur das Beste und viel Erfolg für die laufende Saison. Auf die kommenden Aufgaben in meiner Versicherungsagentur, sowie beim Fußball freue ich mich sehr – motiviert und mit voller Energie. Vielen Dank für alles!"

Seinen Worten ist zu entnehmen, dass er seine Laufbahn fortsetzen möchte. Wo das sein wird, das ist noch klar. Warum konkret es zum Bruch zwischen Spieler und Verein gekommen ist, darüber hüllen sich die Parteien weiterhin in Schweigen. Fakt ist: Es ist ein unrühmliches Kapitel in einer an Enttäuschungen reichen Saison für die Schnüdel. Martin Thomann und der 1. FC Schweinfurt 05, das passte noch im Frühsommer wie die Faust aufs Auge. Der gebürtige Dittelbrunner (Lkr. Schweinfurt) war einer der Lokalmatadoren und eines der Gesichter des Aufstiegs in die 3. Liga. Doch im September erklärte der Verein eher beiläufig und mit kurzen Worten, dass Martin Thomann und auch Kevin Frisorger suspendiert seien. "Leistung und Verhalten", damit begründeten die Verantwortlichen die Nichtberücksichtigung. Es folgte ein Rechtsstreit. Thomann wollte klagen, um wieder am Training teilnehmen zu dürfen. Beide Parteien einigten sich kurz vorm Prozess darauf, dass der Spieler wieder an den Übungseinheiten teilnehmen darf. Die Schnüdel machten allerdings klar, dass Martin Thomann keine sportliche Zukunft bei den 05er haben wird.

Neben dem sicheren Abgang soll sich aber auch in Sachen Verstärkungen etwas tun. Die Schweinfurter werden mit Nils Kaiser von Rot-Weiss Essen in Verbindung gebracht, der bei RWE vor der Vertragsauflösung stehen soll.