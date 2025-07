Abschied bei Eintracht Mahlsdorf: Darum geht Jan Meißner

Besonders in Erinnerung bleibt die vergangene Saison, die sportlich Historisches bot: Erstmals in der Vereinsgeschichte erreichte Mahlsdorf das Berliner Pokalfinale (0:2 gegen den BFC Dynamo) und verpasste den Aufstieg in die Regionalliga Nordost denkbar knapp – durch eine 0:1-Niederlage am letzten Spieltag beim BFC Preussen. Die Lankwitzer profitierten dabei von einem umstrittenen "Wembley-Tor", wie FuPa Berlin berichtete

FuPa Berlin erreichte Jan Meißner telefonisch. Er sagte:

„Der Verein und ich konnten uns in den Gesprächen zur neuen Saison nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen – das ist völlig legitim. Zu den Gerüchten über einen möglichen Wechsel zu Tennis Borussia Berlin kann ich nur sagen: Ich schließe derzeit nichts aus.“