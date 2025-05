VIDEO: Preussen-Wembley-Tor lässt Mahlsdorf kochen

IM VIDEO UNTEN DAS WEMBLEY TOR: Es läuft die 95.Spielminute im Preussen Stadion. Im NOFV Oberliga-Nord Kracher zwischen dem BFC Preussen und Eintracht Mahlsdorf steht es 0:0. Mehr Dramatik geht nicht. Mahlsdorf ist bei diesem Spielstand Regionalligist. Wenn Preussen nicht Lenny Stein hätte. Den unermüdliche Leader sehen die Fans nur noch in der Box. Preussen muss gewinnen. Die letzten Sekunden laufen. Breitkreuz vergibt eine Riesenchance. In der letzten Sekunde erreicht ein langer Ball Lenny Stein. Der erwischt die Kugel per Dropkick. Von der Latte prallt die Kugel auf die Linie. War der Ball vor oder hinter der Linie ? Einer der Linienrichter signalisiert dem Leitenden Marcel Riemer ein klares Tor. 1:0 gewinnt der BFC Preussen und steigt in die Regionalliga. Und Mahlsdorf kocht!