Absagen & Derbys zum Jahresabschluss: »Drei Punkte würden uns guttun!«

Auch wenn am kommenden Wochenende noch zwei Nachholspiele terminiert sind, ist es der letzte große Spieltag der Bayernliga Süd im Kalenderjahr 2024. Während noch in der Vorwoche viele Spiele witterungsbedingt abgesagt werden mussten, sieht's zum Jahresabschluss zwar besser aus, dennoch gibt es drei Spielabsagen in Kirchanschöring (eigentlich gegen den SV Schalding-Heining), in Landsberg (eigentlich gegen den SV Erlbach) und in Pipinsried (eigentlich gegen den 1. FC Sonthofen). Im Fokus hingegen stehen insbesondere die beiden Derbys zwischen dem TSV Rain/Lech und dem TSV Nördlingen sowie zwischen dem FC Deisenhofen und dem TSV Grünwald. Eröffnet wird der Spieltag am Freitagabend vom TSV 1860 München II (gegen den TSV Kottern) und der SpVgg Unterhaching II (gegen Türkspor Augsburg), die anders als gewohnt ihren Heimspiele jeweils am Trainingsgelände austragen. Los geht's ab 19 Uhr...

Freitag:

Felix Hirschnagl (Trainer TSV 1860 München II): "Wir gehen es wie ein Finale an. Die Jungs haben sich das nach der tollen Hinserie verdient. Wir haben es selbst in der Hand, als Tabellenführer in die Winterpause zu gehen. Deswegen wollen wir unbedingt gewinnen. Kottern hat einen super Trainer mit Martin Dausch, sie haben immer einen Plan, werden sich maximal gut auf uns einstellen und ebenfalls mit einem guten Ergebnis in die Winterpause gehen wollen. Kottern hat seine Stärke mit dem Ball und im Umschaltspiel, ist eine gute Bayernliga-Mannschaft. Wir freuen uns darauf, dass wir mal wieder auf dem Trainingsgelände spielen dürfen, in unserem Wohnzimmer." Personalien: Die Personallage bleibt weitestgehend unverändert. Collin Beutel, Anian Brönauer, Brahim Moumou, Daniel Winkler, Damjan Dordan, Martin Zentrich, Ivan Martinovic und Teo Marosevic werden fehlen. Dafür kehren Arin Garza nach seiner Roten Karte aus dem Landsberg-Spiel sowie Luan Klose zurück. "Er hat nach seiner Krankheit wieder reduziert mittrainiert", so Hirschnagl, weswegen er wahrscheinlich nur eine Option für die Bank ist. Wer von den Profis ins Team rückt, bleibt abzuwarten. "Wir können zwar nicht aus dem Vollen schöpfen, werden aber trotzdem eine starke Truppe aufs Feld schicken können", verspricht Hirschnagl.

Martin Dausch (Spielertrainer TSV Kottern): "In München erwartet uns ein sehr schweres Spiel, denn wer den Platz kennt weiß, wie groß dieser ist. Gepaart mit den Qualitäten des Tabellenführers wird es eine ganz harte Nummer. Allerdings haben wir noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen und wollen diese begleichen. Auch wenn wir aufgrund des Wintereinbruchs bei uns in Kottern in der vergangenen Woche nur ganz eingeschränkt trainieren konnten, werden wir alles reinhauen!" Personalien: Joichiro Shibata und Maximilian Bär sind wieder mit dabei, der Rest bleibt unverändert.

Ajet Abazi (Trainer Türkspor Augsburg): "Wir wissen wie die NLZ-Teams spielen, besonders auf Kunstrasen. Allerdings haben wir das bereits gegen Sonthofen gut umgesetzt, obwohl wir keine Möglichkeiten haben auf Kunstrasen zu trainieren und den Untergrund dementsprechend nicht gewohnt sind. Haching hat eine sehr spielstarke, junge Mannschaft, die Fußball spielen kann und will. Wir wissen aus dem Hinspiel, dass das ein ganz harter Brocken und eine sehr schwere Aufgabe zum Jahresabschluss wird. Doch wir wollen in diesem Sechs-Punkte-Spiel den Dreier holen, um den Abstand auf die Abstiegszone zu vergrößern und einen Puffer für das Frühjahr aufzubauen." Personalien: Jeton Abazi kehrt in das Aufgebot zurück, das somit vollständig sein wird.



Samstag:

Das Spiel zwischen dem SV Kirchanschöring und dem SV Schalding-Heining musste abgesagt werden.





Das Spiel zwischen dem FC Pipinsried und dem 1. FC Sonthofen musste abgesagt werden.

Das Spiel zwischen dem TSV Landsberg und dem SV Erlbach musste abgesagt werden.

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Es kommt zum letzten Heimspiel des Jahers ein erneut ganz starker Gegner zu uns nach Ismaning; sie sind nicht umsonst Vierter in der Bayernliga. Es wird daher eine sehr schwere Partie, dennoch versuchen wir ein letztes Mal in diesem Jahr alles aus uns herauszuholen, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen." Personalien: Das Aufgebot ist unverändert im Vergleich zu den Vorwochen. Matthias Günes (Trainer FC Memmingen): "Wir wissen aus dem Hinspiel, in dem wir uns sehr schwer getan haben, was uns erwartet. Wir hatten eine gute Trainingswoche und werden natürlich versuchen, das Jahr mit drei Punkten erfolgreich abzuschließen!" Personalien: Pascal Maier kehrt zurück in den Kader, ansonsten bleibt alles wie zuletzt vor 14 Tagen zu Gast beim TSV Grünwald.

Thomas Werth (Sportlicher Leiter FC Deisenhofen): "Es ist der letzte Spieltag und wir wollen im Derby gegen den TSV Grünwald das Kalenderjahr natürlich erfolgreich beenden. Generell, wenn man 2024 betrachtet, war es ein sehr erfolgreiches Jahr für den FC Deisenhofen. Dementsprechend wollen wir uns zum Abschluss mit einem Sieg belohnen, wohlwissend, dass Grünwald keine kleine Nummer ist und es uns extrem schwer machen wird." Personalien: Es gibt keine Veränderungen. Weiter fehlen die bekannten Langzeitverletzten.