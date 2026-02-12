Absagen in der Regionalliga: HFC und FCM II schieben Testspiele ein

An einen regulären Betrieb in der Regionalliga Nordost ist weiterhin nicht zu denken. Die U23 des 1. FC Magdeburg hätte am Freitag beim BFC Dynamo gastieren sollen, der Hallesche FC hätte am Sonnabend nach Luckenwalde reisen sollen. Doch beide Partien wurden - so wie sechs (!) weitere Paarungen des 22. Spieltags - abgesagt. Stattdessen schieben die beiden Regionalligisten aus Sachsen-Anhalt weitere Testspiele ein.
Am Freitagmittag empfängt die Magdeburger U23 den Regionalliga-Kontrahenten SV Babelsberg 03 auf dem Nebenplatz an der Avnet Arena. Anders als die FCM-Reserve, die sich in der vergangenen Woche dem Chemnitzer FC knapp mit 0:1 geschlagen geben musste, warten die Babelsberger noch auf ihr erstes Pflichtspiel in 2026. Erst im November hatten sich beide Teams in der Regionalliga begegnet. Damals gewann der FCM II mit 3:1. Das Rückspiel steigt erst am vorletzten Spieltag.
Auch der FC Eilenburg konnte in diesem Jahr noch nicht um Punkte spielen - und dabei bleibt es nach der Absage der für Samstag geplanten Heimpartie gegen den ZFC Meuselwitz zunächst. Der Rasenplatz lässt keine Austragung zu. Stattdessen empfangen die Eilenburger am Freitagabend um 18 Uhr den Halleschen FC auf dem heimischen Kunstrasenplatz am Sparkassen-Fußball-Zentrum. Die Hallenser wollen nach dem erfolgreichen Auftakt gegen den FC Rot-Weiß Erfurt (1:0) im Rhythmus für die kommenden Aufgaben bleiben. Das Hinspiel in der Regionalliga entschied der HFC mit 3:0 für sich.