Absagen in der Regionalliga: HFC und FCM II schieben Testspiele ein Regionalliga Nordost +++ Beide Vertreter aus Sachsen-Anhalt werden am Freitag testen von Kevin Gehring · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Junghanns

An einen regulären Betrieb in der Regionalliga Nordost ist weiterhin nicht zu denken. Die U23 des 1. FC Magdeburg hätte am Freitag beim BFC Dynamo gastieren sollen, der Hallesche FC hätte am Sonnabend nach Luckenwalde reisen sollen. Doch beide Partien wurden - so wie sechs (!) weitere Paarungen des 22. Spieltags - abgesagt. Stattdessen schieben die beiden Regionalligisten aus Sachsen-Anhalt weitere Testspiele ein.

Am Freitagmittag empfängt die Magdeburger U23 den Regionalliga-Kontrahenten SV Babelsberg 03 auf dem Nebenplatz an der Avnet Arena. Anders als die FCM-Reserve, die sich in der vergangenen Woche dem Chemnitzer FC knapp mit 0:1 geschlagen geben musste, warten die Babelsberger noch auf ihr erstes Pflichtspiel in 2026. Erst im November hatten sich beide Teams in der Regionalliga begegnet. Damals gewann der FCM II mit 3:1. Das Rückspiel steigt erst am vorletzten Spieltag.

