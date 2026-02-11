Spielabsagen in Regionalliga: Nur noch Chemnitz - Lok Leipzig übrig

– Foto: Ralf Just

Auch der 22. Spieltag der Regionalliga Nordost steht wieder im Zeichen von Spielabsagen. Bislang sind schon acht der neun geplanten Spiele abgesagt.

Das ist das Spiel, bei dem sich der Spitzenreiter an der eigenen Stabilität messen lassen muss. Der 1. FC Lokomotive Leipzig führt die Liga mit 46 Punkten an, Torverhältnis 41:14 – ein Polster, das Respekt einflößt, aber keine Garantie ist. Der Chemnitzer FC steht als Siebter bei 28 Punkten (28:29 Tore) und ist damit mitten in einem Feld, in dem jeder Sieg wie ein Sprung nach vorn wirkt. Das Hinspiel am 27.08.25 gewann Lok zu Hause: Lok Leipzig – Chemnitzer FC 2:1. Der Chemnitzer FC weiß also, wie nah man dran war – der 1. FC Lok leipzig weiß hingegen, wie schmal die Kante ist, auf der Tabellenführer manchmal stehen. Genau deshalb ist dieses Duell so elektrisierend: Weil es nicht nur um drei Punkte geht, sondern um das Gefühl, ob oben alles so fest sitzt, wie es aussieht. Zudem ist es das einzige Spiel, das am Wochenende in der Regionalliga Nordost stattfinden soll.