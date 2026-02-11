 2026-02-09T08:36:21.830Z

Spielabsagen in Regionalliga: Nur noch Chemnitz - Lok Leipzig übrig

Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 22. Spieltags.

Auch der 22. Spieltag der Regionalliga Nordost steht wieder im Zeichen von Spielabsagen. Bislang sind schon acht der neun geplanten Spiele abgesagt.

---

Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
Abgesagt


---

Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
Abgesagt


---

Fr., 13.02.2026, 19:00 Uhr
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
Abgesagt


---

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
Abgesagt


---

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
Abgesagt


---

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
Abgesagt


---

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
Abgesagt


---

So., 15.02.2026, 14:00 Uhr
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
Abgesagt


---

So., 15.02.2026, 16:00 Uhr
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
16:00live

Das ist das Spiel, bei dem sich der Spitzenreiter an der eigenen Stabilität messen lassen muss. Der 1. FC Lokomotive Leipzig führt die Liga mit 46 Punkten an, Torverhältnis 41:14 – ein Polster, das Respekt einflößt, aber keine Garantie ist. Der Chemnitzer FC steht als Siebter bei 28 Punkten (28:29 Tore) und ist damit mitten in einem Feld, in dem jeder Sieg wie ein Sprung nach vorn wirkt. Das Hinspiel am 27.08.25 gewann Lok zu Hause: Lok Leipzig – Chemnitzer FC 2:1. Der Chemnitzer FC weiß also, wie nah man dran war – der 1. FC Lok leipzig weiß hingegen, wie schmal die Kante ist, auf der Tabellenführer manchmal stehen. Genau deshalb ist dieses Duell so elektrisierend: Weil es nicht nur um drei Punkte geht, sondern um das Gefühl, ob oben alles so fest sitzt, wie es aussieht. Zudem ist es das einzige Spiel, das am Wochenende in der Regionalliga Nordost stattfinden soll.

