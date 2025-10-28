Absage kurz vor dem Anpfiff: Waldperlach reagiert auf Bezirksliga-Ärger

Eine Stunde vor dem Anpfiff sagt der SV Waldperlach das Spiel gegen bereits angereiste Gäste aus Aschau ab. Die sind verärgert. Der SVW reagiert.
München – Es war eigentlich alles angerichtet. Der SV Aschau machte sich am Sonntagvormittag mitsamt Fananhang auf die Reise vom Inn nach München. Knappe 60 Minuten Fahrtzeit, dann die Überraschung: Die Fahrerei war für nichts, es findet gar kein Spiel statt. Eine Stunde vor dem geplanten Anpfiff des Bezirksligaspiels des SV Waldperlach gegen Aschau, sagen die Gastgeber die Partie ab. Die offizielle Begründung: Ein gesperrter, weil unbespielbarer Rasen.
Statt Abstiegskampf im Münchner Osten ging es für den SVA inklusive Entourage wieder zurück in die Heimat. „Eine ziemliche Sauerei“, schimpfte Aschau-Coach Thomas Deißenböck im Anschluss an die gar nicht erst stattgefundene Partie. Dass bereits Spiele der Woidler-Jugendteams abgesagt wurden, Aschau aber keinerlei Information bekommen hatte, geht dem Trainer auf die Nerven.
Der Grund ist schnell erklärt. Den SVW plagen massive Platzprobleme. Durch eine ausufernde Kunstrasenbaustelle und einem durch Glasscherben unbespielbaren Platz fehlen 16.000 Quadratmeter an Wiese, um den Jugend- und Herrenmannschaften des SVW das Fußballspielen zu ermöglichen.
„Dass die Spielabsage zu spät kam ist klar unsere Schuld und wir entschuldigen uns in aller Deutlichkeit dafür.“
Martin Weinel, Vorstand des SV Waldperlach.
Die in der Folge von Überbelastung strapazierten Plätze mussten zuletzt öfter dem schlechten Münchner Wetter Tribut zollen – so auch beim Spiel gegen den SV Aschau.
„Wir hatten gehofft, dass das Spiel stattfinden kann“, sagt Martin Weinel, Vorstand beim SV Waldperlach. Aber: „Es hat aber die ganze Nacht geregnet. Der Platz war völlig durchweicht. Hätten wir auf dem Rasen gespielt, wäre auch noch der letzte verbliebene Platz kaputtgegangen.“ Die einzig mögliche Lösung des SVW: Eine Spielabsage.
Dass diese deutlich zu spät kam, ist den „Woidlern“ schmerzlich bewusst. „Das ist klar unsere Schuld. Den Schuh müssen wir uns anziehen und wir entschuldigen uns in aller Deutlichkeit dafür“, sagt Weinel. Zwischenzeitlich stand jetzt eine spontane Spielverlegung nach Aschau im Raum, um das Spiel schnellstmöglich über die Bühne zu bekommen. Wann das Nachholspiel stattfinden kann, war am Montagabend aber noch nicht abzusehen.