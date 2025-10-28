Absage kurz vor dem Anpfiff: Waldperlach reagiert auf Bezirksliga-Ärger

Der Rasen in Walperlach musste in den vergangenen Wochen aufgrund von Platzmangel einiges durchmachen. – Foto: SV Walperlach/Martin Weinel

Eine Stunde vor dem Anpfiff sagt der SV Waldperlach das Spiel gegen bereits angereiste Gäste aus Aschau ab. Die sind verärgert. Der SVW reagiert.

München – Es war eigentlich alles angerichtet. Der SV Aschau machte sich am Sonntagvormittag mitsamt Fananhang auf die Reise vom Inn nach München. Knappe 60 Minuten Fahrtzeit, dann die Überraschung: Die Fahrerei war für nichts, es findet gar kein Spiel statt. Eine Stunde vor dem geplanten Anpfiff des Bezirksligaspiels des SV Waldperlach gegen Aschau, sagen die Gastgeber die Partie ab. Die offizielle Begründung: Ein gesperrter, weil unbespielbarer Rasen. Spielabsage wegen unbespielbarem Rasenplatz bringt SV Aschau in Rage

Statt Abstiegskampf im Münchner Osten ging es für den SVA inklusive Entourage wieder zurück in die Heimat. „Eine ziemliche Sauerei“, schimpfte Aschau-Coach Thomas Deißenböck im Anschluss an die gar nicht erst stattgefundene Partie. Dass bereits Spiele der Woidler-Jugendteams abgesagt wurden, Aschau aber keinerlei Information bekommen hatte, geht dem Trainer auf die Nerven. Der Grund ist schnell erklärt. Den SVW plagen massive Platzprobleme. Durch eine ausufernde Kunstrasenbaustelle und einem durch Glasscherben unbespielbaren Platz fehlen 16.000 Quadratmeter an Wiese, um den Jugend- und Herrenmannschaften des SVW das Fußballspielen zu ermöglichen.