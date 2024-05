Abpfiff nach 22 Minuten: Abbruch zwischen Goch und Asterlagen

Mit nur acht Spielern trat Asteralgen in Goch an, entsprechend entwickelte sich früh eine klare Angelegenheit. Für die Viktoria trafen Daniel Koch (2. & 18.) und Julian Thiel (9.), ein hoher Kantersieg zeichnete sich entsprechend ab. Doch schon nach dem 0:2 ging es für einen Akteur der Gäste nicht weiter, nach dem 0:3 verletzte sich ein weiterer Spieler. Asterlagen hatte also nur noch sechs Spieler zur Verfügung - und das ist laut Spielordnung nicht zulässig, deshalb wurde die Partie dem Regelwerk entsprechend abgebrochen. Das Spiel dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich mit 3:0 für Goch gewertet werden, dadurch bleibt die Viktoria im spannenden Aufstiegsrennen am GSV Moers dran. Nichtantritt hätte Asterlagen wichtigere Punkte gekostet

Warum Asterlagen überhaupt angetreten ist und die Partie nicht im Vorfeld hergeschenkt hat (dann hätte es eine 2:0-Wertung gegeben), liegt auch auf der Hand. Der ESC Preußen konnte am Dienstag, am 30. April, noch halbwegs schadlos nicht in der Bezirksliga, Gruppe 6, bei Blau-Gelb Überruhr antreten. Doch zum 1. Mai gelten im Amateurfußball im Westdeutschen Fußballverband (WDFV) drei Sonderregeln - nachzulesen hier. Wer zwischen dem 1. Mai und dem Saisonende nicht antritt, erhält nicht nur eine Geldstrafe in Höhe von 100 Euro, sondern erhält auch für jede nicht angetretene Partie einen Punktabzug von drei Punkten in der Folgesaison.

Bedeutet also: Wäre Asterlagen in Goch am 1. Mai nicht angetreten, wäre der weiterhin ambitionierte Bezirksligist mit einem Minusstand von drei Zählern in die neue Spielzeit 2024/25 gestartet. So aber entgeht der Klub die Punkt- als auch Geldstrafe. Und daran hat der TuS Asterlagen natürlich ein großes Interesse, schließlich rüstet der Klub schon für die neue Spielzeit auf. Allein acht Spieler des SV Scherpenberg wechseln zum Bezirksliga-Team, das aktuell mit Goch noch in der Gruppe 4 spielt.