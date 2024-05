Im Aufstiegsrennen: Nichtantritt in der Bezirksliga

Die Essener, die schon in die Kreisliga A abgestiegen sind, schenken ihr Gastspiel also her, weshalb Überruhr in vor dem Anstoß von Genc Osman drei Punkte mehr auf dem Konto hat; in der Tabelle bedeutet das einen Zehn-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger, der natürlich den Rückstand wieder auf sieben Zähler verkürzen kann. Sollte Überruhr am Sonntag gegen TuSEM siegen und die Duisburger patzen in Velbert oder gegen den Duisburger SV, dann wäre der Landesliga-Aufstieg schon in dieser Woche perfekt.

Der ESC entgeht nur um Stunden einen Punktabzug, der das Team in der neuen Saison getroffen hätte. Wer ab dem 1. Mai zu einem Spiel nicht antritt, bekommt nicht nur eine 0:2-Wertung und eine 100-Euro-Geldstrafe gegen sich ausgesprochen, sondern es werden auch noch für jede Partie drei Punkte in der kommenden Saison abgezogen. Bedeutet: Wer im Mai dreimal nicht antritt, startet in der darauffolgenden Spielzeit mit neun Minuspunkten. Glück für den ESC, dass am Dienstag noch der 30. April ist. Rein sportlich wäre Preußen in Überruhr ohnehin der krasse Außenseiter gewesen, denn das Schlusslicht hat kein Spiel gewonnen und nur zwei Punkte eingefahren.