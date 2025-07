Abgezockte Ex-Profis

Da war mehr drin: Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld spielt gegen Kirchheim zuhause nur 1:1.

Das Landesliga-Duell zwischen den Fußballern des TSV Eintracht Karlsfeld und des Kirchheimer SC entwickelte sich auch zum Duell zwischen Fabian Barth und Gästekeeper Sebastian Kolbe. Am Ende des Tages durften sich beide freuen. Barth erzielte mit seinem dritten Saisontor die Eintracht-Führung, Kolbe verhinderte mehrfach spektakulär weitere Gegentreffer – und war somit der Garant für den Punktgewinn seiner Mannschaft. Karlsfeld und Kirchheim trennten sich leistungsgerecht 1:1.

In einer insgesamt chancenarmen ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams. „Bis zur 25. Minute haben wir Kirchheim bewusst den Ball überlassen“, erklärte Eintracht-Trainer Florian Beutlhauser. „Da haben sie Fußball gespielt, obwohl sie es sonst eher einfach halten.“ Chancen blieben Mangelware. Erst gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Karlsfelder aktiver und setzten die Kirchheimer mit höherem Pressing zunehmend unter Druck.

Der Lohn dafür kam gleich nach Wiederanpfiff: In der 47. Minute steckte Deniz Yilmaz den Ball sehenswert durch, Barth hob ihn technisch anspruchsvoll über Kirchheims Torwart Kolbe hinweg ins Netz – 1:0 für die Eintracht. „Ich saß noch nicht einmal wieder auf meinem Platz“, kommentierte Beutlhauser den Blitzstart in Hälfte zwei.

Im weiteren Verlauf erspielte sich Karlsfeld mehrere gute Chancen, doch der mit Erfahrung in Liga 3 ausgestatte Kolbe zeigte nun seine Klasse. Vor allem Fabian Barth scheiterte mehrfach am glänzend reagierenden Keeper, der sein Team mit starken Paraden im Spiel hielt. „Wir hatten mehrere hundertprozentige Möglichkeiten aufs 2:0, haben sie aber nicht genutzt“, haderte Beutlhauser.

In der Schlussphase ließ bei Karlsfeld spürbar die Kraft nach. Kirchheim spielte nun viele lange Bälle ins Zentrum auf Roman Prokoph. Der Ex-Profi stellte die Eintracht-Defensive mit seiner Präsenz vor große Probleme – und war maßgeblich am Ausgleich in der 87. Minute beteiligt: Prokoph verlängerte einen Ball auf Korbinian Vollmann, der fand Luca Mauerer – und dieser traf zum 1:1-Endstand.

„Das Unentschieden tut weh, weil wir das Spiel eigentlich auf unserer Seite hatten“, sagte Beutlhauser. Dennoch sprach er von einem gerechten Ergebnis und betonte den positiven Lerneffekt für seine junge Mannschaft: „Die Jungs haben heute gelernt, was ätzender Fußball sein kann.“ Ein Kompliment, das auch als Anerkennung für die abgezockte Spielweise des Gegners gemeint war.