Abgangs-Beben bei Sparta – Sportlicher Leiter äußert sich

In mehreren Social Media Posts veröffentlicht Oberligist Sparta drastische personelle Veränderungen: Mit Lukas Rehbein, Yves Benjamin Brinkmann, Florian Bäker, Ömer Toktumur, Dominic Schmüser, Etienne Nikol und Daniel Hänsch verlassen gleich mehrere bekannte Gesichter Sparta Lichtenberg. Während Dominic Schmüser künftig für den TuS Makkabi Berlin aufläuft (FuPa Berlin berichtet) und Etienne Nikol zum BSV Eintracht Mahlsdorf wechselt, sind die sportlichen Ziele der übrigen Spieler bislang noch offen. Für Sparta endet damit eine prägende Ära der jüngeren Vereinsgeschichte.
Sparta Lichtenberg wird von Abgangsflut getroffen
Mit dem Saisonende endet bei Sparta Lichtenberg nicht nur eine Spielzeit, sondern auch ein bedeutendes Kapitel der jüngeren Vereinsgeschichte. Gleich mehrere Spieler, die den sportlichen Weg des Vereins in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt haben, werden Sparta verlassen. Besonders die Abgänge von Lukas Rehbein, Yves Benjamin Brinkmann, Florian Bäker und Ömer Toktumur markieren für viele Anhänger das Ende einer Ära. Das Quartett gehörte über Jahre zu den Gesichtern der Mannschaft und hatte großen Anteil an den sportlichen Erfolgen des Vereins. Gemeinsam führte man Sparta in die Oberliga und erreichte das Halbfinale des Berliner Pokals.
Leistungsträger hinterlassen große Fußstapfen
Doch nicht nur sportlich hinterlassen die Spieler große Fußstapfen. Innerhalb der Mannschaft galten sie als wichtige Führungsspieler und Identifikationsfiguren. Auch der enge Kontakt zu den Fans sowie ihre Bedeutung für den Nachwuchs machten sie zu besonderen Persönlichkeiten innerhalb des Vereins. Nun stehen weitere Veränderungen fest: Dominic Schmüser wird sich zur kommenden Saison dem Oberligisten TuS Makkabi Berlin anschließen. Auch Etienne Nikol hat bereits einen neuen Verein gefunden und wechselt zum BSV Eintracht Mahlsdorf. Die sportliche Zukunft von Daniel Hänsch sowie von Lukas Rehbein, Yves Benjamin Brinkmann, Florian Bäker und Ömer Toktumur ist hingegen derzeit noch offen. Die zahlreichen Abgänge verdeutlichen, dass Sparta Lichtenberg vor einem größeren Umbruch steht. Nach Jahren sportlicher Entwicklung und gewachsener Identifikation wird sich das Gesicht der Mannschaft zur kommenden Saison deutlich verändern.
Die drei Top-Torjäger verlassen Oberligisten
Mit Etienne Nikol (17), Daniel Hänsch (13) und Dominic Schmüser (11) verlassen drei Tormaschinen Sparta
FuPa Berlin kontatkiert sportlichen Leiter Alexander Fischer
Im Verein überwiegt trotz aller Abschiede vor allem die Dankbarkeit für gemeinsame Jahre voller Erfolg, Zusammenhalt und besonderer Momente. Gleichzeitig hofft Sparta, die scheidenden Spieler auch künftig regelmäßig am Platz begrüßen zu dürfen – dann vielleicht nicht mehr im Trikot, aber weiterhin als Teil der Sparta-Familie. FuPa Berlin erreicht den sporlichen Leiter Alexander Fischer. Der bestätigt den Schmüser Wechsel zu Makkabi. Was ist mit Neuzugängen?
"Wir werden nach der Saison Neuzugänge via Social Media veröffentlichen. Bis dahin wollen wir uns auf die letzten beiden Spiele konzentrieren"
Hier der aktuelle Insta Beitrag von Sparta Lichtenberg
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