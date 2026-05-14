Sparta verliert Leistungsträger an Ligakonkurrenten

Dominic Schmüser (re) gegen Lichtenberg 47 – Foto: Frank Arlinghaus

Dominic Schmüser wird in der kommenden Saison das Trikot von TuS Makkabi tragen. Der 21-Jährige hinterlässt beim SV Sparta Lichtenberg starke Zahlen: Der Defensivspieler absolvierte insgesamt 87 Pflichtspiele für die Berliner und erzielte dabei 20 Tore sowie vier Assists. Besonders in der laufenden Saison 2025/26 entwickelte sich Schmüser zu einem echten Leistungsträger in der NOFV-Oberliga Nord. In 22 Einsätzen gelangen ihm elf Treffer und zwei Vorlagen – damit gehört er als Dritter der Torschützenliste zu den wichtigsten Offensivakteuren der Sparta-Elf.

Bereits in der Vorsaison 2024/25 zeigte Schmüser seine Qualitäten mit sieben Toren und einem Assist in 20 Oberliga-Partien. Auch in der Spielzeit 2023/24 gehörte er regelmäßig zum Aufgebot und kam auf 21 Einsätze. Zweimal wurde er zudem in die „Elf der Woche“ berufen – ein weiterer Beleg für seine konstant starken Leistungen im Sparta-Trikot.

FuPa Berlin fragt beim TuS Makkabi nach. Ein Statement des Vereins steht bislang noch aus.

Dominic Schmüser

Sparta Lichtenberg

TUS Makkabi

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